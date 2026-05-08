Дивний об'єкт рухався зигзагами в небі: у США оприлюднили секретні файли про НЛО (відео)

Пентагон розпочав публікацію розсекречених матеріалів про непізнані аномальні явища, які традиційно пов’язують із НЛО. Серед оприлюднених даних — відео та документи про дивні об’єкти, які рухалися у небі зигзагами, архіви NASA, матеріали ФБР та свідчення військових операторів дронів.

8 травня на спеціальному урядовому сайті Пентагон розмістив першу частину розсекречених матеріалів, пов’язаних із невстановленими аномальними явищами (UAP). У описі до файлів зазначено, що рішення про розсекречення матеріалів було ухвалене після директиви президента США Дональда Трампа щодо підвищення прозорості уряду у питаннях, пов’язаних із НЛО та позаземним життям. У заяві йдеться, що Міністерство оборони США разом з Офісом директора національної розвідки координують масштабний процес пошуку, аналізу та розсекречення історичних документів, які десятиліттями залишалися засекреченими.

У Пентагоні наголосили, що йдеться про "безпрецедентне історичне завдання", яке передбачає перегляд десятків мільйонів записів, частина з яких існує лише у паперовому вигляді. Матеріали планують публікувати поступово — нові архіви та файли обіцяють додавати кожні кілька тижнів.

Як зазначає "Судово-юридична газета", наразі на платформі вже доступні 162 файли. Серед них — документи Федерального бюро розслідувань США, архівні телеграми Державного департаменту, а також стенограми NASA, пов’язані з пілотованими космічними місіями.

Один із найбільш обговорюваних матеріалів містить свідчення оператора військового дрона, який у вересні 2023 року зафіксував у небі "лінійний об’єкт" із надзвичайно яскравим світлом. За його словами, об’єкт був помітний протягом п’яти-десяти секунд, після чого різко зник разом із джерелом світла. У низці оприлюднених відео також зафіксовані об’єкти, які рухалися хаотично та змінювали траєкторію зигзагами.

Також, серед розсекречених матеріалів опублікували фотографію NASA, зроблену під час місії Apollo 17 у 1972 році. На знімку видно три світлові точки, розташовані у формі трикутника. У Пентагоні зазначили, що фахівці поки не дійшли єдиного висновку щодо природи цього явища, однак попередній аналіз допускає, що це міг бути "фізичний об’єкт".

У заяві Міністерства оборони США підкреслюється, що частина справ залишається невирішеною через нестачу даних або неможливість остаточно встановити природу зафіксованих явищ. Водночас американська влада заявила про готовність залучати до аналізу експертів та представників приватного сектору.

За словами самого ж міністра оборони США Піта Гегсета, оприлюднення архівів має покласти край багаторічним спекуляціям навколо теми НЛО та продемонструвати "безпрецедентну прозорість" адміністрації Трампа.

Своєю чергою адміністратор NASA Джаред Айзекман підтримав ініціативу Білого дому. На своїй сторінці у соцмережі X він заявив, що NASA продовжить працювати над вивченням аномальних явищ за допомогою сучасних наукових інструментів та відкрито ділитиметься всіма отриманими результатами.

Нагадаємо, що цього року президент США Дональд Трамп заявив про намір розсекретити урядові матеріали, пов’язані з НЛО та позаземним життям. Крім того, він звинуватив свого попередника Барак Обама у нібито розголошенні секретної інформації на цю тему.

Зокрема, колишній президент США в інтерв'ю підтвердив існування позаземного життя, однак зазначив, що сам жодного прибульця не бачив. Також ексглава Білого Дому розкрив деякі дані про Зону 51, яку конспірологи тісно пов'язують з прибульцями.

