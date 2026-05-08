Странный объект двигался зигзагами в небе: в США обнародовали секретные файлы об НЛО (видео)

Пентагон начал публикацию рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях, которые традиционно связывают с НЛО. Среди обнародованных данных — видео и документы о странных объектах, которые двигались в небе зигзагами, архивы NASA, материалы ФБР и показания военных операторов дронов.

8 мая на специальном правительственном сайте Пентагон разместил первую часть рассекреченных материалов, связанных с неустановленными аномальными явлениями (UAP). В описании к файлам указано, что решение о рассекречивании материалов было принято после директивы президента США Дональда Трампа по повышению прозрачности правительства в вопросах, связанных с НЛО и внеземной жизнью. В заявлении говорится, что Министерство обороны США вместе с Офисом директора национальной разведки координируют масштабный процесс поиска, анализа и рассекречивания исторических документов, которые десятилетиями оставались засекреченными.

В Пентагоне отметили, что речь идет о "беспрецедентной исторической задаче", которая предусматривает просмотр десятков миллионов записей, часть из которых существует только в бумажном виде. Материалы планируют публиковать постепенно — новые архивы и файлы обещают добавлять каждые несколько недель.

Как отмечает "Судебно-юридическая газета", сейчас на платформе уже доступны 162 файла. Среди них — документы Федерального бюро расследований США, архивные телеграммы Государственного департамента, а также стенограммы NASA, связанные с пилотируемыми космическими миссиями.

Один из самых обсуждаемых материалов содержит показания оператора военного дрона, который в сентябре 2023 года зафиксировал в небе "линейный объект" с чрезвычайно ярким светом. По его словам, объект был заметен в течение пяти-десяти секунд, после чего резко исчез вместе с источником света. В ряде обнародованных видео также зафиксированы объекты, которые двигались хаотично и меняли траекторию зигзагами.

Также, среди рассекреченных материалов опубликовали фотографию NASA, сделанную во время миссии Apollo 17 в 1972 году. На снимке видно три световые точки, расположенные в форме треугольника. В Пентагоне отметили, что специалисты пока не пришли к единому выводу относительно природы этого явления, однако предварительный анализ допускает, что это мог быть "физический объект".

В заявлении Министерства обороны США подчеркивается, что часть дел остается нерешенной из-за недостатка данных или невозможности окончательно установить природу зафиксированных явлений. В то же время американские власти заявили о готовности привлекать к анализу экспертов и представителей частного сектора.

По словам самого же министра обороны США Пита Гегсета, обнародование архивов должно положить конец многолетним спекуляциям вокруг темы НЛО и продемонстрировать "беспрецедентную прозрачность" администрации Трампа.

В свою очередь администратор NASA Джаред Айзекман поддержал инициативу Белого дома. На своей странице в соцсети X он заявил, что NASA продолжит работать над изучением аномальных явлений с помощью современных научных инструментов и открыто делиться всеми полученными результатами.

Напомним, что в этом году президент США Дональд Трамп заявил о намерении рассекретить правительственные материалы, связанные с НЛО и внеземной жизнью. Кроме того, он обвинил своего предшественника Барак Обама в якобы разглашении секретной информации на эту тему.

В частности, бывший президент США в интервью подтвердил существование внеземной жизни, однако отметил, что сам ни одного пришельца не видел. Также экс-глава Белого Дома раскрыл некоторые данные о Зоне 51, которую конспирологи тесно связывают с пришельцами.

