На висоті 800 метрів зафіксували "НЛО": Сергій "Флеш" показав кадри з фронту (відео)
Українські військові зняли на висоті 800 метрів над Землею невідомий літальний об'єкт, що викликає питання щодо свого походження та призначення.
Військовослужбовцям вдалося зафільмувати кадри на висоті сотень метрів рік тому, у травні 2025. Про це 11 травня повідомив радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку Сергій Бескрестнов ("Флеш") у своєму Telegram-каналі.
Експерт, продовжуючи тему НЛО в Україні під час війни, виклав відеоролик, що йому надіслали з фронту.
"Ну що тут поробиш, я люблю "X Files". Після попередньої публікації надходять відео від військових. Травень 2025 року, висота 800 метрів. Які будуть думки?", — підписав кадри "Флеш".
Варто зазначити, що того ж дня радник міністра оборони розповідав про те, як українська аеророзвідка у 2023 році спостерігала за НЛО у небі. Невдовзі після цього з "Флешем" зв'язалися представники державної структури, що займаються цим питанням в Україні ще з радянського періоду.
"З початком війни дослідження НЛО в нашому просторі стало більше військовим завданням, ніж цивільним. У ЗСУ навіть з'явився спеціальний об'ємний документ на цю тему, погоджений Главкомом", — писав фахівець.
Водночас "Флеш" припускає, що за "НЛО" може ховатися нова зброя чи технології противника.
