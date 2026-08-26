"Це НЛО?": у Львові помітили проліт загадкового об'єкта в небі — що про це відомо (відео)

Пізно увечері 25 серпня у небі над Львовом місцеві мешканці помітили проліт невідомого об'єкта. При цьому повітряної тривоги у місті оголошено не було.

Близько 22:00 години у львівських Telegram-каналах почали поширювати відеоролики з кадрами прольоту невідомого об'єкта у небі над містом. Очевидці жартівливо припускають, що це міг бути неідентифікований літальний об'єкт (НЛО).

Свідчи стверджують, що об'єкт рухався у небі над містом упродовж деякого часу. При цьому він нібито мав нетипову форму. На самому об'єкті помітили яскраві вогні, які періодично блимали.

Кадри прольоту невідомого об'єкта у Львові

У коментарях у соцмережах люди припускають, що "НЛО" насправді є літаком, на що можуть вказувати зокрема і світлові "маячки" на ньому. Також існують припущення, що це безпілотник.

Водночас офіційної інформації про походження об'єкта наразі немає. Відомо, що у той час у Львові та області не було оголошено повітряної тривоги, тож об'єкт, ймовірно, не пов'язаний з бойовими діями в Україні.

Відео дня

Нагадаємо, раніше на висоті 800 метрів українські військові зафіксували невідомий об'єкт у небі.

Також у лютому цього року у небі над Києвом помітили "НЛО": у мережі пояснили, що це супутники Starlink Ілона Маска, проліт яких вже бачили над столицею України.