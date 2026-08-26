В Буковеле загорелся детский лагерь: в ГСЧС сообщили детали и показали последствия (фото)

Накануне вечером в соцсетях появилась информация о пожаре на территории детского лагеря OneCamp в селе Поляница Надворнянского района, где расположен курорт Буковель.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили инцидент, обнародовав детали и опубликовав фото с места происшествия.

По информации спасателей, 25 августа около 21:30 поступило сообщение о том, что произошел пожар на территории одной из гостиниц в селе Поляница. В момент его возникновения на территории находились дети. Их оперативно эвакуировали, что позволило избежать пострадавших.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС выяснили, что горят кровля и перекрытие трехэтажного деревянного дома с мансардой, в котором расположен отель. Площадь пожара составила около 225 квадратных метров.

Загорелись крыша и перекрытия Фото: ГСЧС

Фото: Национальная полиция

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия Фото: Национальная полиция

Пожарные сразу же приступили к тушению огня, и 26 августа в в 00:50 он был локализован, а в 02:47 ликвидирован.

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К тушению привлекли 31 человека и 12 единиц техники, в том числе подразделения местной пожарной охраны и команда ООО "Буковель".

Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, в детских лагерях "Артек Закарпатье" и "Артек Пуща-Водица" были выявлены проблемы с питанием, условиями проживания, материально-техническим обеспечением и укрытиями.

Также сообщалось, что омбудсман Дмитрий Лубинец показал, что творится в детском лагере в Пуще-Водице.