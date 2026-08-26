У Буковелі загорівся дитячий табір: у ДСНС повідомили подробиці та показали наслідки (фото)

Напередодні ввечері у соцмережах з’явилася інформація про пожежу на території дитячого табору OneCamp у селі Поляниця Надвірнянського району, де розташований курорт Буковель.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили інцидент, оприлюднивши подробиці та опублікувавши фото з місця події.

За інформацією рятувальників, 25 серпня близько 21:30 надійшло повідомлення про те, що на території одного з готелів у селі Поляниця сталася пожежа. У момент її виникнення на території перебували діти. Їх оперативно евакуювали, завдяки чому вдалося уникнути постраждалих.

Прибувши на місце, співробітники ДСНС з’ясували, що горять дах і перекриття триповерхового дерев’яного будинку з мансардою, де розташований готель. Площа пожежі становила близько 225 квадратних метрів.

Загорілися дах і перекриття Фото: ДСНС

Фото: Національна поліція

Поліція з'ясовує всі обставини події Фото: Національна поліція

Пожежники одразу ж приступили до гасіння пожежі, і 26 серпня о 00:50 її було локалізовано, а о 02:47 — ліквідовано.

Відео дня

До гасіння залучили 31 особу та 12 одиниць техніки, зокрема підрозділи місцевої пожежної охорони та команду ТОВ "Буковель".

Поліція наразі з'ясовує всі обставини та причини інциденту.

Нагадаємо, що в дитячих таборах "Артек Закарпаття" та "Артек Пуща-Водиця" було виявлено проблеми з харчуванням, умовами проживання, матеріально-технічним забезпеченням та укриттями.

Також повідомлялося, що омбудсмен Дмитро Лубінець продемонстрував, що відбувається в дитячому таборі в Пущі-Водиці.