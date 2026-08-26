"Истребление людей и охота на мужчин": сельсовет во Львовской области пожаловался в СБУ на комментарий

Зимноводский сельский совет во Львовской области обратился в Службу безопасности Украины в связи с комментарием пользовательницы под постом на официальной странице общины в Facebook. В сельсовете считают, что он может содержать признаки неуважения к государственным символам Украины, а также провокационные и сепаратистские высказывания.

Об этом сообщили в Зимноводовском сельском совете территориальной общины в Facebook.

В обращении к начальнику управления СБУ во Львовской области Ярославу Пилипу совет просит дать правовую оценку данному комментарию и, в случае выявления нарушений, принять предусмотренные законом меры.

На скриншоте, приложенном к обращению, виден комментарий пользовательницы Iryna Mandaryna: "Ваш патриотизм всех достал. Особенно сейчас, во время хаоса, бардака, истребления людей и охоты на мужчин, всем стало на*рать на этот патриотизм".

Заявление и комментарий

В сельсовете отметили, что этот вопрос является особенно деликатным в условиях войны и вооруженной агрессии России против Украины. Там попросили СБУ проверить содержание комментария и сообщить о результатах рассмотрения обращения.

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Официальное заявление совета носит название "Слова тоже имеют пределы ответственности". В нем отмечается, что люди могут придерживаться разных взглядов и не соглашаться с решениями, но публичные высказывания в отношении государства и его символов, по мнению совета, требуют правовой оценки.

Какое наказание грозит за такие высказывания

Конкретная ответственность будет зависеть от того, будет ли в комментарии установлен состав уголовного правонарушения. В частности, статья 338 Уголовного кодекса Украины предусматривает за публичное осквернение Государственного флага, Гербом или Гимном штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, пробационный надзор на срок до трёх лет или лишение свободы на тот же срок.

Если же правоохранители увидят в высказываниях публичные призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины, речь может идти о статье 110 УК Украины. Согласно части первой этой статьи, предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. В то же время сам по себе критический или оскорбительный комментарий еще не означает автоматической квалификации по этой статье — для этого должны быть установлены предусмотренные законом признаки правонарушения.

Отдельно УК предусматривает ответственность за умышленные действия, направленные, в частности, на разжигание национальной или региональной вражды и ненависти или унижение национальной чести и достоинства. Согласно части первой статьи 161 наказание может составлять штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

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