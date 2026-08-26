"Винищування людей і полювання на чоловіків": сільрада на Львівщині поскаржилася в СБУ на коментар

Зимноводівська сільська рада на Львівщині звернулася до Служби безпеки України через коментар користувачки під дописом на офіційній сторінці громади у Facebook. У сільраді вважають, що він може містити ознаки зневаги до державних символів України, а також провокаційні та сепаратистські висловлювання.

Про це повідомили у Зимноводівській сільській раді територіальної громади у Facebook.

У зверненні до начальника управління СБУ у Львівській області Ярослава Пилипа рада просить надати коментарю правову оцінку та в разі встановлення порушень вжити передбачених законом заходів.

На скриншоті, доданому до звернення, видно коментар користувачки Iryna Mandaryna: “Всіх ваш патріотизм за*бав. Особливо зараз в час хаосу, бардаку, винищування людей і полювання на чоловіків всім на*рати стало на той патріотизм”.

Заява та коментар

У сільраді зазначили, що питання є особливо чутливим в умовах війни та збройної агресії Росії проти України. Там попросили СБУ перевірити зміст коментаря і повідомити про результати розгляду звернення.

Відео дня

Офіційний допис ради має назву “Слова теж мають межу відповідальності”. У ньому зазначили, що люди можуть мати різні погляди та не погоджуватися з рішеннями, але публічні висловлювання щодо держави та її символів, на думку ради, потребують правової оцінки.

Що може загрожувати за такі висловлювання

Конкретна відповідальність залежатиме від того, чи встановлять у коментарі склад кримінального правопорушення. Зокрема, стаття 338 Кримінального кодексу України передбачає за публічну наругу над Державним Прапором, Гербом або Гімном штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Якщо ж у висловлюваннях правоохоронці побачать публічні заклики до зміни меж території або державного кордону України, може йтися про статтю 110 ККУ. За її частиною першою передбачене позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої. Водночас сам по собі критичний чи образливий коментар ще не означає автоматичної кваліфікації за цією статтею — для цього мають бути встановлені передбачені законом ознаки правопорушення.

Окремо ККУ передбачає відповідальність за умисні дії, спрямовані, зокрема, на розпалювання національної чи регіональної ворожнечі та ненависті або приниження національної честі та гідності. За частиною першою статті 161 покарання може становити штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років.

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