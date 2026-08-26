Учеба по субботам и летом: МОН готовит студентам новый график

Министерство образования и науки рекомендует высшим учебным заведениям уплотнить график обучения осенью 2026 года и весной 2027 года, задействовав субботы. Также учебный процесс может быть продлен на лето 2027 года, за исключением выпускных курсов.

Об этом сообщается в письме МОН № 1/17933-26 от 20 августа 2026 года, адресованном руководителям высших учебных заведений.

Министерство предлагает такие меры для подготовки к осенне-зимнему периоду и минимизации пробелов в образовании.

В случае необходимости вузам рекомендуется проводить учебные занятия, практическую подготовку, контрольные мероприятия и выполнение индивидуальных заданий в дистанционном формате. В очном формате рекомендуется сохранить те формы обучения или образовательные компоненты, которые невозможно качественно провести в онлайн-формате.

МОН также рекомендует максимально перевести учебный контент в цифровой формат и обеспечить возможность асинхронного обучения. Речь идет, в частности, о доступе к записанным лекциям, лабораторным занятиям и средствам самопроверки.

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Особое внимание министерство уделило энергообеспечению и безопасности. В случае дефицита энергоресурсов вузам рекомендуется сосредоточить учебный процесс, работу служб и проживание студентов в наиболее защищенных и энергоэффективных зданиях.

Кроме того, учебным заведениям рекомендуется модернизировать убежища, обеспечить их вентиляцией, автономным освещением, связью и отоплением. При очном или смешанном обучении вузы должны ориентироваться на расчетную вместимость фонда сооружений гражданской защиты.

В МОН также призвали учебные заведения переходить от единичного использования генераторов к системным решениям по обеспечению энергонезависимости. Среди них — гибридные солнечные электростанции, промышленные накопители энергии и системы бесперебойного питания.

Напомним, в ходе Украинского молодежного форума президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине рассматривают возможность изменения условий проведения НМТ, чтобы снизить психологическую нагрузку на выпускников. Среди предложенных вариантов — повторная сдача теста, а также изменения его формата, продолжительности и сроков проведения.

Также сообщалось, кто в Украине может претендовать на академические стипендии.