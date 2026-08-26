Навчання по суботах і влітку: МОН готує студентам новий графік

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої освіти ущільнити графік навчання восени 2026 року та навесні 2027-го, використовуючи суботні дні. Також освітній процес можуть продовжити на літо 2027 року, крім випускних курсів.

Про це повідомили у листі МОН № 1/17933-26 від 20 серпня 2026 року, адресованому керівникам закладів вищої освіти.

Такі заходи міністерство пропонує для підготовки до осінньо-зимового періоду та мінімізації освітніх втрат.

У разі потреби вишам рекомендують проводити навчальні заняття, практичну підготовку, контрольні заходи та виконання індивідуальних завдань дистанційно. В очному форматі радять залишати ті форми навчання або освітні компоненти, які неможливо якісно провести онлайн.

МОН також рекомендує максимально цифровізувати навчальний контент і забезпечити можливість асинхронного навчання. Йдеться, зокрема, про доступ до записаних лекцій, лабораторних практикумів та засобів самоконтролю.

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Окрему увагу міністерство приділило енергозабезпеченню та безпеці. У разі дефіциту енергоресурсів вишам радять концентрувати навчання, роботу служб і проживання студентів у найбільш захищених та енергоефективних будівлях.

Також закладам рекомендують модернізувати укриття, забезпечувати їх вентиляцією, автономним освітленням, зв'язком та опаленням. Під час очного або змішаного навчання виші мають орієнтуватися на розрахункову місткість фонду захисних споруд цивільного захисту.

У МОН також закликали заклади освіти переходити від поодинокого використання генераторів до системних рішень енергонезалежності. Серед них — гібридні сонячні електростанції, промислові накопичувачі енергії та системи безперебійного живлення.

Нагадаємо, під час Українського молодіжного форуму президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні розглядають можливість змінити умови проведення НМТ, аби зменшити психологічне навантаження на випускників. Серед запропонованих варіантів — повторне складання тесту, а також зміни його формату, тривалості та термінів проведення.

Також повідомлялося, хто в Україні може претендувати на академічні стипендії.