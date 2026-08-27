В Украине произошло землетрясение: подземные толчки зафиксировали недалеко от Говерлы

Вечером 26 августа на территории Закарпатской области в Украине были зафиксированы подземные толчки. Землетрясение произошло недалеко от горы Говерла.

Землетрясение в Украине зафиксировали в Раховском районе Закарпатской области. Его магнитуда составила 1,7 (по шкале Рихтера), а глубина — 7 километров. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Подземные толчки произошли в 18:44 по киевскому времени. Эксперты отмечают, что по классификации землетрясений оно относится к категории неощутимых. Это означает, что люди, возможно, вообще его не почувствовали, а толчки зафиксировали только сейсмологические станции.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Раховском районе

Стоит отметить, что Закарпатье относится к регионам Украины, где регулярно фиксируются подземные толчки. Сейсмическая активность Карпат связана с особенностями геологического строения региона, а также с тектоническими процессами. Также влияние оказывает сейсмическая зона Вранча в Румынии, где фиксируются глубокофокусные землетрясения, толчки от которых могут ощущаться на больших расстояниях, в частности на территории Украины.

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Землетрясение в Румынии было зафиксировано, в частности, 25 августа. В Главном центре специального контроля сообщили, что его магнитуда составила 4,5 по шкале Рихтера, а эпицентр находился на глубине 153 километров. По классификации такое землетрясение относится к ощутимым.

Напомним, 26 августа агентство Reuters сообщило, что в Гималаях произошло землетрясение, в результате которого сотни туристов пропали без вести.

Кроме того, 15 августа землетрясение зафиксировали в Украине, в Полтавской области.