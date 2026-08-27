В Україні стався землетрус: підземні поштовхи зафіксували неподалік від Говерли

Увечері 26 серпня на території Закарпатської області в Україні зафіксували підземні поштовхи. Землетрус стався неподалік від гори Говерли.

Землетрус в Україні зафіксували у Рахівському районі Закарпатської області. Він сягнув магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера) і стався на глибині 7 кілометрів. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи сталися об 18:44 годині за київським часом. Експерти зазначають, що за класифікацією землетрусів належить до невідчутних. Це означає, що люди взагалі його могли не відчути, а поштовхи зафіксували лише сейсмологічні станції.

Підземні поштовхи сейсмологи зафіксували у Рахівському районі

Варто зазначити, що Закарпаття належить до регіонів України, де регулярно фіксують підземні поштовхи. Сейсмічна активність Карпат пов'язана з особливостями геологічної будови регіону, а також тектонічними процесами. Також вплив має сейсмічна зона Вранча в Румунії, де фіксують глибокофокусні землетруси, поштовхи від яких можуть відчуватися на далеких відстанях, зокрема на території України.

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Землетрус у Румунії фіксували зокрема 25 серпня. У Головному центрі спеціального контролю розповіли, що він був магнітудою 4,5 за шкалою Ріхтера і відбувся на глибині 153 кілометрів. За класифікацією такий землетрус належить до відчутних.

Нагадаємо, 26 серпня агентство Reuters повідомило, що у Гімалаях стався землетрус, внаслідок чого сотні туристів зникли безвісти.

Також 15 серпня землетрус зафіксували в Україні, на Полтавщині.