На Полтавщині стався землетрус: епіцентр був між двома селами

У Полтавській зафіксували землетрус. Згідно з класифікацією небезпечних явищ, поштовх загрози не становив.

Вранці у суботу, 15 серпня, у Полтавській області стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавської області, магнітудою 2,4 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км", — йдеться у повідомленні.

Поштовхи магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера були зафіксовані на глибині 3 км між селами Покровська Багачка та Шинківщина.

Фото: скріншот

Згідно з класифікацією явищ, даний землетрус відноситься до невідчутних, тобто загрози для людей не становить. Підземні поштовхи такої сили здатні зафіксувати лише надчутливі спеціальні сейсмографічні прилади.

Відео дня

Нагадаємо, 7 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 2,6 бали. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади Миргородського району.

8 серпня у Карпатських горах сейсмологи зафіксували землетрус силою 1,4 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи були поблизу села Іспас Вижницького району Чернівецької області.

А вже 11 серпня у соцмережах повідомляли про землетрус, який нібито стався на півдні Одеської області та який відчули мешканці Чорноморська та жителі верхніх поверхів житлових будівель у Одесі. Натомість ГЦСК про поштовхи того дня не інформував.