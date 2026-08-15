В Полтавской области произошло землетрясение: эпицентр был между двумя селами

В Полтавской области зафиксировали землетрясение. Согласно классификации опасных явлений, толчок не представлял угрозы.

Утром в субботу, 15 августа, в Полтавской области произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

"Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавской области магнитудой 2,4 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", — говорится в сообщении.

Подземные толчки магнитудой 2,4 по шкале Рихтера были зафиксированы на глубине 3 км между селами Покровская Багачка и Шинковщина.

Фото: скриншот

Согласно классификации явлений, данное землетрясение относится к неощутимым, то есть не представляет угрозы для людей. Подземные толчки такой силы способны зафиксировать лишь сверхчувствительные специальные сейсмографические приборы.

Відео дня

Напомним, 7 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Подземные толчки зафиксировали на территории Лохвицкой общины Миргородского района.

8 августа в Карпатских горах сейсмологи зафиксировали землетрясение силой 1,4 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущались вблизи села Испас Вижницкого района Черновицкой области.

А уже 11 августа в социальных сетях появились сообщения о землетрясении, которое якобы произошло на юге Одесской области и которое ощутили жители Черноморска и жильцы верхних этажей жилых домов в Одессе. При этом ГЦСК не сообщал о подземных толчках в тот день.