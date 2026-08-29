Подозревают в пытках: в Одесской области у отца забрали 9 детей из 11

В Захаровской общине Раздельнянского района Одесской области 34-летний многодетный отец избил семерых детей в возрасте от 3 до 16 лет из-за того, что они "не слушались".

Мужчина, который после смерти жены сам воспитывал 11 детей, применял к ним насилие. К правоохранителям 28 августа обратилась староста села Йосиповка, заметив у детей следы побоев, сообщили в областной полиции 29 августа.

На место происшествия выехали сотрудники ювенальной превенции и службы по делам детей. В ходе осмотра у шести детей обнаружили многочисленные ссадины на ногах, а у одного — синяки и гематомы на лице. Для определения тяжести полученных травм назначена судебно-медицинская экспертиза.

По решению службы по делам детей, девять несовершеннолетних, фактически проживающих с отцом, изъяты из семьи и направлены в Центр социально-психологической реабилитации детей. Еще двое детей сейчас с бабушкой за границей.

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Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки).

Народный депутат Павел Сушко, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по защите прав детей, обратил внимание на этот случай.

Если в полиции пишут о смерти жены подозреваемого, что Сушко отмечает, что место нахождения матери пока неизвестно. По предварительной информации, она оставила детей с отцом и уехала за границу.

Тем не менее он обращает внимание на тот факт, что отец уже привлекался к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"И даже при этих обстоятельствах семья не была взята на учет, поэтому ее социальное сопровождение не осуществлялось", — подчеркнул Сушко.

Парламентарий констатирует, что по всей стране прослеживается следующая тенденция: избегать принятия мер по обеспечению безопасности детей ради успешных показателей реформы:

"По нашей информации, Служба по делам детей не изымает детей из семьи и собирается оставить их дома. Потому что просто не знает, куда их устроить".

Депутат добавил, что это — уже второй скандал в Захаровской общине. Несколько месяцев назад приемная мать пытала своих приемных детей. Сейчас она находится в СИЗО.

"Тогда спасти детей удалось из-за огласки", — уточнил он.

Позже он отметил, что детей оставили в семье, несмотря на внесение сведений в ЕРДР по факту пыток. Акт оценки уровня безопасности не составлен. Это идет вразрез с сегодняшним заявлением правоохранителей.

Сушко добавил, что заместителя председателя Одесской областной военной администрации и руководителя Службы по делам детей общины вызвали на заседание ВСК 17 сентября.

Напомним, в Украине повышают размер соцпомощи для приемных семей.

Также сообщалось, что 67-летний телеведущий рассказал об усыновлении ребенка.