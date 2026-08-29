Підозрюють у катуваннях: в Одеській області у батька вилучили 9 дітей із 11

У Захарівській громаді Роздільнянського району Одеської області 34-річний батько багатодітної сім’ї побив сімох дітей віком від 3 до 16 років через те, що вони "не слухалися".

Чоловік, який після смерті дружини самостійно виховував 11 дітей, застосовував до них насильство. 28 серпня до правоохоронців звернулася староста села Йосипівка, помітивши на дітях сліди побоїв, повідомили в обласній поліції 29 серпня.

На місце події виїхали співробітники ювенальної превенції та служби у справах дітей. Під час огляду у шести дітей виявили численні садна на ногах, а в однієї — синці та гематоми на обличчі. Для визначення ступеня тяжкості отриманих травм призначено судово-медичну експертизу.

Згідно з рішенням служби у справах дітей, дев’ятьох неповнолітніх, які фактично проживають із батьком, вилучено з сім’ї та направлено до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Ще двоє дітей наразі перебувають із бабусею за кордоном.

Відео дня

Поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування).

Народний депутат Павло Сушко, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав дітей, звернув увагу на цей випадок.

Якщо в поліції повідомляють про смерть дружини підозрюваного, то Сушко зазначає, що місцеперебування матері поки що невідоме. За попередньою інформацією, вона залишила дітей з батьком і виїхала за кордон.

Проте він звертає увагу на те, що батько вже притягувався до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

"І навіть за таких обставин сім’ю не було взято на облік, тому соціальний супровід для неї не здійснювався", — наголосив Сушко.

Парламентар зазначає, що по всій країні спостерігається така тенденція: уникати вжиття заходів щодо забезпечення безпеки дітей заради успішних показників реформи:

"За нашою інформацією, Служба у справах дітей не забирає дітей із сім'ї та має намір залишити їх вдома. Адже просто не знає, куди їх влаштувати".

Депутат додав, що це — вже другий скандал у Захарівській громаді. Кілька місяців тому прийомна мати катувала своїх прийомних дітей. Зараз вона перебуває в СІЗО.

"Тоді дітей вдалося врятувати завдяки розголосу", — уточнив він.

Пізніше він додав, що дітей залишили в родині, незважаючи на внесення відомостей до ЄРДР щодо факту катувань. Акт оцінки рівня безпеки не складено. Це суперечить сьогоднішній заяві правоохоронців.

Сушко зазначив, що заступника голови Одеської обласної військової адміністрації та керівника Служби у справах дітей громади викликали на засідання ТСК 17 вересня.

Нагадаємо, що в Україні збільшують розмір соціальної допомоги для прийомних сімей.

Також повідомлялося, що 67-річний телеведучий розповів про усиновлення дитини.