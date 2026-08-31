Новые критерии отбора: в Украине военных и правоохранителей будут проверять на наличие зависимости

В Украине планируют проводить проверку людей на наличие игровой зависимости в ходе отбора в вооруженные силы и правоохранительные органы.

Правительство планирует выявлять людей с такой зависимостью. Об этом сообщает народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Как рассказала депутат, эти меры предусмотрены государственной Стратегией противодействия игровой зависимости до 2035 года. Значительная часть мер, предусмотренных в документе, касается военнослужащих и других сотрудников сектора безопасности и обороны.

Как будет проходить проверка

На этапе отбора на службу и в ходе прохождения службы будут проводить скрининг, а также оценивать риски развития игровой зависимости. Для командиров, психологов и военнослужащих также разработают специальные программы профилактики.

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Тему лудомании также планируется включить в программу подготовки военных психологов и специалистов по психологической поддержке.

А людей, у которых обнаружат эту зависимость, планируют направлять за помощью.

"Стратегия предусматривает раннее вмешательство, медицинскую и психологическую помощь, а после завершения службы — продолжение лечения, психосоциальную поддержку и направление в социальные службы, чтобы после возвращения к гражданской жизни эта помощь не прерывалась", — пояснила Василевская-Смаглюк.

Ранее "Фокус" писал, что после обращения ныне покойного военнослужащего и активиста Павла Петриченко и петиции с требованием ограничить работу онлайн-казино, президент Украины своим указом в 2014 году ввел в действие решение СНБО о противодействии негативным последствиям азартных игр в интернете с отдельным пунктом о военных. Но это не сработало.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством обороны Украины разрабатывает механизм, который ограничит участие военнослужащих ВСУ в азартных играх во время военного положения.