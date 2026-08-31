Нові критерії відбору: в Україні військових та правоохоронців будуть перевіряти на залежність

В Україні планують перевірять людей на ігрову залежність під час етапу відбору до війська та правоохоронних органів.

Уряд планує виявляти людей з такою залежністю. Про це повідомляє народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Як розповіла депутатка, державною Стратегією протидії ігровій залежності до 2035 року передбачено ці кроки. Значна частина заходів документа стосується військовослужбовців та інших працівників сектору безпеки й оборони.

Як буде проходити перевірка

На етапі відбору на службу та під час періоду її проходження будуть проводити скринінг, а також оцінювати ризики розвитку ігрової залежності. Для командирів, психологів і військовослужбовців також створять спеціальні програми профілактики.

Тему лудоманії також планують включити до підготовки військових психологів та фахівців із психологічної підтримки.

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А людей, у яких виявлять цю залежність, збираються відправляти по допомогу.

"Стратегія передбачає раннє втручання, медичну та психологічну допомогу, а після завершення служби — продовження лікування, психосоціальну підтримку та перенаправлення до соціальних служб, щоби після повернення до цивільного життя ця допомога не переривалася", ‒ пояснила Василевська-Смаглюк.

Раніше Фокус писав, що після звернення нині покійного військовослужбовця та активіста Павла Петриченка та петиції з вимогою обмежити роботу онлайн-казино, президент України своїм указом в 2014 році ввів в дію рішення РНБО про протидію негативним наслідкам азартних ігор в інтернеті із окремим пунктом про військових. Але це не спрацювало.

Також Міністерство цифрової трансформації України разом із Міністерством оборони України готує механізм, який обмежить участь військовослужбовців ЗСУ в азартних іграх під час воєнного стану.