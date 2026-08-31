Украина
В Ровно прогремел взрыв в райотделе полиции: есть погибший и раненые, что известно
В Ровно прогремел взрыв в здании районного отделения полиции.
На данный момент известно об одном погибшем полицейском. Еще трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, сообщает полиция.
"Полиция ведет работу на месте взрыва в административном здании райотдела в Ровно. На данный момент известно об одном погибшем полицейском. Еще трое правоохранителей получили ранения", — говорится в сообщении.
На месте работают все экстренные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины взрыва.
Как сообщают местные группы в соцсетях, взрывы прогремели в районе пивзавода и в центре Ровно.
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