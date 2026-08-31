У Рівному прогримів вибух у райвідділі поліції: є загиблий і поранені, що відомо

У Рівному пролунав вибух пролунав в будівлі райвідділу поліції.

Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців дістали поранення, повідомляє поліція.

"Поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Вибух у Рівному пролунав у будівлі райвідділу поліції

На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибухи прогриміли в районі пивзаводу та центрі Рівного.

Фото поліції з місця вибуху в Рівному Місце вибуху в Рівному

Вибухи у відділеннях поліції: що відомо

Нагадаємо, що 23 лютого у Дніпрі пролунав вибух поблизу одного з районних відділів поліції міста, через що будівля зазнала пошкоджень.

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Також 23 лютого ввечері у Миколаєві на території непрацюючої АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро співробітників патрульної поліції. Згодом в Офісі Генерального прокурора заявили, що цей інцидент офіційно кваліфікували як терористичний акт та зауважили, що один із жертв вибуху перебуває у тяжкому стані.

Також Фокус писав, що стоїть за терактами у Львові, де загинула поліцейська та понад 20 людей дістали поранення.