У Рівному прогримів вибух у райвідділі поліції: є загиблий і поранені, що відомо
У Рівному пролунав вибух пролунав в будівлі райвідділу поліції.
Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців дістали поранення, повідомляє поліція.
"Поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення", — йдеться у повідомленні.
На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.
Як повідомляють місцеві пабліки, вибухи прогриміли в районі пивзаводу та центрі Рівного.
Вибухи у відділеннях поліції: що відомо
Нагадаємо, що 23 лютого у Дніпрі пролунав вибух поблизу одного з районних відділів поліції міста, через що будівля зазнала пошкоджень.
Також 23 лютого ввечері у Миколаєві на території непрацюючої АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро співробітників патрульної поліції. Згодом в Офісі Генерального прокурора заявили, що цей інцидент офіційно кваліфікували як терористичний акт та зауважили, що один із жертв вибуху перебуває у тяжкому стані.
Також Фокус писав, що стоїть за терактами у Львові, де загинула поліцейська та понад 20 людей дістали поранення.