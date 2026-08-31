Взрыв в райотделе полиции в Ровно: названы причина и имя погибшего сотрудника правоохранительных органов

Взрыв на территории административного здания районного отделения полиции в Ровно произошел во время выполнения служебных обязанностей сотрудниками взрывотехнической службы.

"В результате взрыва один сотрудник УВТС погиб, еще трое полицейских из этого же подразделения получили травмы. По факту происшествия Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по статье 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов — ред.)", — сообщили в региональном управлении полиции.

В Нацполиции сообщили, что погибший — 47-летний подполковник Николай Омельчук, взрывотехник полиции Ровенской области, который также работал на некоторых оккупированных территориях Украины.

"Более 25 лет своей жизни Николай Омельчук посвятил служению Украине, защите людей и чрезвычайно опасному делу взрывотехника… На протяжении многих лет он выполнял самые сложные и опасные задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, рискуя собственной жизнью ради безопасности других. Так, в составе сводного отряда взрывотехников НПУ Николай Омельчук четыре раза проводил разминирование деоккупированных территорий Украины", — говорится в сообщении.

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У погибшего полицейского остались жена, две дочери — 21 и 17 лет — а также 5-летний сын.

Взрыв прогремел возле полицейского участка в Ровно Фото: Нацполиция

Правоохранители уточнили, что взрыв произошел 31 августа около 15:30. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, "Фокус" писал о взрыве в Ровно.

Подобный инцидент произошел 23 февраля в Днепре. Тогда раздался взрыв рядом с одним из районных отделений полиции города, в результате чего здание получило повреждения.

Кроме того, вечером 23 февраля в Николаеве на территории неработающей АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали семь сотрудников патрульной полиции.