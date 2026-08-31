Вибух у райвідділку у Рівному: названо причину та ім'я загиблого правоохоронця

Вибух на території адміністративної будівлі райвідділу поліції у Рівному стався під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби.

"Унаслідок детонації один фахівець УВТС загинув, ще троє поліцейських цього ж підрозділу отримали травми. За фактом події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів — ред.)", — повідомили в регіональному управлінні поліції.

У Нацполіції зазначили, що загиблий — 47-річний підполковник Микола Омельчук, вибухотехнік поліції Рівненщини, який також працював на де окупованих територіях України.

"Понад 25 років свого життя Микола Омельчук присвятив служінню Україні, захисту людей і надзвичайно небезпечній справі вибухотехніка… Упродовж багатьох років він виконував найскладніші й найнебезпечніші завдання із виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів, ризикуючи власним життям заради безпеки інших. Так, у складі зведеного загону вибухотехніків НПУ Микола Омельчук чотири рази розміновував деокуповані території України", — сказано у повідомленні.

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У загиблого поліцейського залишилися дружина, дві дочки – 21 та 17 років, а також 5-річний син.

Вибух пролунав біля відділку у Рівному Фото: Нацполіція

Правоохоронці уточнили, що вибух стався 31 серпня близько 15:30. Нині встановлюють усі обставини і причини інциденту.

Нагадаємо, Фокус писав про вибух у Рівному.

Подібний інцидент трапився 23 лютого у Дніпрі. Тоді пролунав вибух поблизу одного з районних відділів поліції міста, через що будівля зазнала пошкоджень.

Також 23 лютого ввечері у Миколаєві на території непрацюючої АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро співробітників патрульної поліції.