Напали на следственную группу: в СБУ озвучили свою версию событий конфликта между спецслужбами

Служба безопасности Украины сообщила подробности спецоперации, в ходе которой удалось предотвратить террористический акт, организованный ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного политического движения. В рамках досудебного расследования сотрудники ведомства проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ. Нападавшие заблокировали автомобилями проезд правоохранителям и пытались помешать проведению следственных действий. Для пресечения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было привлечено спецподразделение Центра специальных операций "Альфа". При подавлении вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие, в результате чего среди лиц, оказывавших сопротивление, есть раненые.

Нападавшие были задержаны. В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины — у них изъяли оружие и документы. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, роль каждого задержанного, а также решается вопрос об окончательной правовой квалификации их действий. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора уже начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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Ранее сообщалось, что полиция перекрыла улицу Юрия Шумского в Днепровском районе Киева, где происходило противостояние между СБУ и ГУР.

Также сообщалось, что ночью 2 сентября в Киеве жители слышали стрельбу посреди жилого квартала и заметили группу мужчин в военной форме, которые конфликтовали между собой. Вероятно, инцидент связан с пропавшим бойцом Российского добровольческого корпуса Степаном Каплуновым. На месте происшествия были зафиксированы раненые и задержанные. Утром украинские спецслужбы сообщили о покушении на представителя российской оппозиции, однако не уточнили, речь ли идет именно о пропавшем бойце.