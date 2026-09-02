Перестрелка СБУ и ГУР в Киеве: полиция перекрыла целую улицу, — УП (фото)

Полиция перекрыла улицу Юрия Шумского в Днепровском районе Киева, где, по данным "Украинской правды", происходит противостояние между СБУ и ГУР.

Об этом сообщил корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Правоохранители перекрыли движение автомобилей и отводят прохожих на тротуары, заявив, что на месте проводится "специальная полицейская операция".

По данным УП, по состоянию на утро 2 сентября противостояние продолжается. Источники издания сообщили о трёх раненых со стороны ГУР.

Перекрытая улица в Киеве Фото: Украинская правда

В связи с перекрытием улицы Юрия Шумского общественный транспорт изменил маршруты. По сообщению КГГА, движение автобусов организовано в обход перекрытого участка.

Перекрытая улица в Киеве Фото: Украинская правда

Автобус № 87 в направлении улицы Митрополита Андрея Шептицкого следует по улице Березняковской, проспекту Павла Тычины, а далее — по обычному маршруту. В направлении станции метро "Осокорки" маршрут проходит по проспекту Павла Тычины и Днепровской набережной.

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Автобус № 95 движется по улице Березняковской, проспекту Павла Тычины, а далее — по обычному маршруту. Автобус № 108 курсирует по Днепровской набережной.

Ранее "Украинская правда" сообщала, что утром 2 сентября в соцсетях появилась информация о перестрелке между ГУР и СБУ в Днепровском районе Киева. Сообщалось, что это может быть связано с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова.

Покушение на оппозиционера — что известно о событиях с участием СБУ, ГУР и исчезновении Каплунова

Видео конфликта на улице Юрия Шумского опубликовал в сториз Instagram адвокат Тарас Боровский. На коротких записях видны военные, общающиеся между собой. В текстовых пояснениях юрист связал эти события с исчезновением бойца РДК Степана Каплунова.

По словам Боровского, после исчезновения Каплунова его сослуживцы якобы узнали, что в пустую квартиру бойца кто-то может попытаться что-то подкинуть. Из-за этого они срочно приехали на место. Туда также прибыли командир спецподразделения "Тимура" и представители СБУ. После беседы, как утверждает адвокат, со стороны СБУ прозвучало обещание "освободить Каплунова".

26 августа Боровский также опубликовал видео, на котором неизвестного мужчину силой сажают в автомобиль. При этом мужчина кричит: "Спасите!". В эфире "Новости Live" адвокат заявил, что на видео якобы зафиксировано похищение Степана Каплунова, однако причины этого он не назвал.

ГУР и СБУ пока не комментировали непосредственно события в Киеве. В то же время обе структуры сообщили, что предотвратили покушение на неназванного представителя оппозиционных сил России. Подробностей они не раскрыли, отметив лишь, что расследование продолжается.

Степан Каплунов является гражданином России и с 2014 года воюет на стороне Украины. Российские источники называли его "нацистом" и распространяли в сети его личные данные, в частности номер телефона и адрес.

Об исчезновении заместителя командира РДК Степана Каплунова, которое называют возможным похищением, стало известно 1 сентября. Об этом адвокат рассказал в эфире телеканала.

Зимой 2025–2026 годов ФСБ РФ организовала покушение на командира РДК Дениса Капустина. Украинские спецслужбы тогда рассказывали, как им удалось спасти бойца.