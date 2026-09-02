Перестрілка СБУ та ГУР у Києві: поліція перекрила цілу вулицю, — УП (фото)

Поліція перекрила вулицю Юрія Шумського у Дніпровському районі Києва, де, за даними "Української правди", відбувається протистояння між СБУ та ГУР.

Про це повідомив кореспондент “Української правди” з місця подій.

Правоохоронці перекрили рух автомобілів і завертають перехожих на тротуари, заявивши, що на місці триває “спеціальна поліцейська операція”.

За даними УП, станом на ранок 2 вересня протистояння триває. Джерела видання повідомили про трьох поранених з боку ГУР.

Перекрита вулиця в Києві Фото: Українська правда

Через перекриття вулиці Юрія Шумського громадський транспорт змінив маршрути. За повідомленням КМДА, рух автобусів організували в обхід перекритої ділянки.

Перекрита вулиця в Києві Фото: Українська правда

Автобус №87 у напрямку вулиці Митрополита Андрея Шептицького їде вулицею Березняківською, проспектом Павла Тичини, а далі — за власною схемою. У напрямку станції метро «Осокорки» маршрут проходить проспектом Павла Тичини та Дніпровською набережною.

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Автобус №95 рухається вулицею Березняківською, проспектом Павла Тичини, а далі — за власною схемою. Автобус №108 курсує Дніпровською набережною.

Раніше “Українська правда” писала, що вранці 2 вересня у соцмережах з'явилася інформація про перестрілку між ГУР і СБУ у Дніпровському районі Києва. Повідомлялося, що це може бути пов'язано зі зникненням заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР “Російського добровольчого корпусу” Степана Каплунова.

Замах на опозиціонера — що відомо про події за участю СБУ, ГУР і зникнення Каплунова

Відео конфлікту на вулиці Юрія Шумського опублікував у сторіз Instagram адвокат Тарас Боровський. На коротких записах видно військових, які спілкуються між собою. У текстових поясненнях юрист пов’язав події зі зникненням бійця РДК Степана Каплунова.

За словами Боровського, після зникнення Каплунова його побратими нібито дізналися, що до порожньої квартири бійця хтось може спробувати щось підкинути. Через це вони терміново приїхали на місце. Туди також прибули командир спецпідрозділу “Тимура” та представники СБУ. Після розмови, як стверджує адвокат, з боку СБУ пролунала обіцянка “звільни Каплунова”.

26 серпня Боровський також опублікував відео, на якому невідомого чоловіка силоміць саджають в автомобіль. Чоловік при цьому кричить: “Рятуйте!”. В ефірі “Новини Live” адвокат заявив, що на відео нібито зафіксовано викрадення Степана Каплунова, однак причини цього він не назвав.

ГУР і СБУ наразі не коментували безпосередньо події у Києві. Водночас обидві структури повідомили, що запобігли спробі замаху на неназваного представника опозиційних сил Росії. Подробиць вони не розкрили, зазначивши лише, що розслідування триває.

Степан Каплунов є громадянином Росії та з 2014 року воює на боці України. Російські джерела називали його “нацистом” і поширювали в мережі його особисті дані, зокрема номер телефону та адресу.

Про зникнення, яке називають можливим викраденням, заступника командира РДК Степана Каплунова стало відомо 1 вересня. Про це адвокат розповів в ефірі телеканалу.

Взимку 2025–2026 років ФСБ РФ організувала замах на командира РДК Дениса Капустіна. Українські спецслужби тоді розповідали, як їм вдалося врятувати бійця.