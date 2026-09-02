Напали на слідчу групу: у СБУ озвучили свою версію подій конфлікту між спецслужбами

Служба безпеки України повідомила деталі спецоперації, у ході якої вдалося запобігти терористичному акту, організованому ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху. У межах досудового розслідування співробітники відомства проводили невідкладні слідчі дії для збору й фіксації доказів.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Нападники заблокували автомобілями проїзд правоохоронцям і намагалися перешкодити проведенню слідчих дій. Для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій залучили спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа". Під час зупинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю, унаслідок чого серед осіб, які чинили опір, є поранені.

Нападників було затримано. Першочергові слідчі дії встановили, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України – у них вилучили зброю та документи. Наразі з'ясовуються всі обставини події, роль кожного затриманого, а також вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора вже розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

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Раніше повідомлялося, що поліція перекрила вулицю Юрія Шумського у Дніпровському районі Києва, де відбувалося протистояння між СБУ та ГУР.

Також повідомлялося, що вночі 2 вересня в Києві мешканці чули стрілянину посеред житлового кварталу та помітили групу чоловіків у військовій формі, які конфліктували між собою. Ймовірно, інцидент пов'язаний зі зниклим бійцем Російського добровольчого корпусу Степаном Каплуновим. На місці події зафіксували поранених і затриманих. Зранку українські спецслужби повідомили про замах на представника російської опозиції, однак не уточнили, чи йдеться саме про зниклого бійця.