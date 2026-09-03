"Похитили боевого командира": в спецподразделении ГУР рассказали о начале конфликта с СБУ (видео)

Командир "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны "Тимур", в состав которого входит "Российский добровольческий комплекс", рассказал о своей версии начала конфликта со Службой безопасности Украины 2 сентября.

Он отметил, что всё началось с того, что сотрудники СБУ похитили боевого командира одного из подразделений "среди бела дня". Его комментарий опубликовало издание "Радио Свобода".

"Боевого командира одного из подразделений ГУР похитили средь бела дня — его похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Его удерживали без официальных обвинений", — заявил представитель ГУР.

При этом причина задержания остается неизвестной, пояснил он. Поэтому ГУР, со своей стороны, начало принимать все возможные меры для того, чтобы процессуальные действия осуществлялись в соответствии с действующим законодательством Украины.

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Комментарий командира ГУР о конфликте с СБУ 2 сентября

Хотя имя похищенного боевого командира "Тимур" не назвал, СМИ предполагают, что речь идет о заместителе командира РДК по боевой работе Степане Каплунове. О его похищении заявлял также адвокат Тарас Боровский, хотя в СБУ эту информацию не комментировали.

Командир также рассказал, что сотрудники СБУ после прибытия на место и достижения договоренностей по неизвестным причинам открыли огонь по сотрудникам ГУР. Кроме того, по его словам, они начали задерживать представителей ГУР. Те, в свою очередь, выполняли приказ не реагировать на провокации, пояснил командир.

"Но, к сожалению, после достижения договоренности о продолжении всех процессуальных действий в соответствии с действующим законодательством по неизвестным нам причинам другие сотрудники СБУ, не имеющие никакого отношения к "Альфе" СБУ, начали задерживать сотрудников ГУР и открыли огонь без предупреждения по безоружным сотрудникам ГУР, которым я отдал приказ не реагировать на какие-либо провокации", — рассказал "Тимур".

Он также выразил надежду на "достойное" расследование инцидента в Офисе генерального прокурора Украины и Государственном бюро расследований.

Напомним, вечером 2 сентября издание "Цензор.НЕТ" опубликовало видео перестрелки между ГУР и СБУ.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что должны быть приняты кадровые решения руководством спецслужб в отношении участников произошедшего, а также проведены внутренние расследования в обеих службах.