Задержание Каплунова из РДК: появилось видео перестрелки между ГУР и СБУ

На видео запечатлен кульминационный момент обострения конфликта: сотрудники СБУ и ГУР идут, затем возникает ссора, а вскоре раздаются четыре выстрела. И непонятно, кто стрелял первым.

Видео оказалось в распоряжении издания "Цензор.НЕТ". Конфликт между Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины возник в ночь на 2 сентября в Киеве из-за задержания заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова.

Источник журналистов в ГУР утверждает, что первый выстрел прозвучал со стороны СБУ. В свою очередь, источник в СБУ утверждает, что именно представители ГУР "пытались отбить" задержанного Каплунова и стреляли первыми.

На данный момент известно о трёх раненых сотрудниках ГУР.

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве и задержание Степана Каплунова — что известно

Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что не знают, где он находится, о чём сообщил начальник штаба РДК Александр Фортуна.

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В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин заявил, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать эту информацию.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ и что это каким-то образом связано с исчезновением Степана Каплунова.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину. Также сообщили, что на оперативников СБУ было совершено вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, произошедшую 2 сентября в Киеве. Президент подчеркнул, что такие инциденты "не будут восприниматься государством как нечто, что кому-то разрешено".

Между тем адвокат заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский заявил, что во время перестрелки в Киеве были ранены трое сотрудников ГУР. По его словам, Каплунова перед этим силой задержали сотрудники СБУ, а во время обыска его квартиры возник конфликт. Также он сообщил, что Каплунов уже на свободе.