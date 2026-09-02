"Стрелять в Украине можно только по оккупантам": Зеленский прокомментировал конфликт между СБУ и ГУР

Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю перестрелку в Киеве между подразделениями СБУ и ГУР. Президент подчеркнул, что такие инциденты "не будут восприниматься государством как нечто, что кому-то разрешено".

Кроме того, он добавил, что руководство спецслужб должно принять кадровые решения в отношении участников произошедшего, а также провести внутренние расследования в обеих службах. Об этом украинский президент заявил во время вечернего обращения 2 сентября.

По его словам, генеральный прокурор Руслан Кравченко и ГБР выяснят все подробности.

"Будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация — шаг за шагом. Должна быть привлечена к ответственности, в том числе должны быть приняты кадровые решения руководителей спецслужб в отношении участников произошедшего, а также должны быть проведены внутренние расследования в обеих службах", — заявил он.

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Глава государства подверг критике подобные перестрелки между правоохранителями.

"Стрелять здесь, в Украине, можно только по российским оккупантам в целях защиты Украины. Ни одна другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто, что кому-то разрешено", — отметил Владимир Зеленский.

Перестрелка в Киеве между подразделениями СБУ и ГУР: что известно

Напомним, что ночью 2 сентября в Киеве услышали стрельбу посреди жилого квартала и заметили группу мужчин в военной форме, которые вступили в конфликт, как сообщили в сети.

Утром украинские спецслужбы сообщили о покушении на представителя российской оппозиции, но не уточнили, речь ли идет о пропавшем бойце. Перестрелка, вероятно, связана с пропавшим бойцом Российского добровольческого корпуса Степаном Каплуновым. На месте происшествия были замечены раненые и задержанные.

Полиция перекрыла улицу Юрия Шумского в Днепровском районе Киева, где, по данным "Украинской правды", происходило противостояние между СБУ и ГУР.

Позже Служба безопасности Украины сообщила подробности спецоперации, в ходе которой удалось предотвратить террористический акт, организованный ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного политического движения. В рамках досудебного расследования сотрудники ведомства проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств, когда группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ.

Кроме того, глава Офиса президента и бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал перестрелку в Киеве с участием бойцов ГУР и СБУ. По словам Буданова, необходимо провести расследование и выяснить подробности "незаконного похищения" и "преступных приказов".

В свою очередь адвокат заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский заявил, что во время перестрелки в Киеве были ранены трое сотрудников ГУР. По его словам, Каплунова перед этим силой забрали сотрудники СБУ, а во время обыска его квартиры возник конфликт.