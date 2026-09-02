"Преступные приказы" и похищение бойца: что сказал Буданов после конфликта между СБУ и ГУР

Глава офиса президента и бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отреагировал на перестрелку в Киеве с участием бойцов ГУР и Службы безопасности Украины. По словам Буданова, необходимо провести расследование и выяснить подробности "незаконного похищения" и "преступных приказов". Какова позиция Буданова относительно событий в украинской столице и что происходит во дворе дома, где произошла перестрелка?

Комментарий Буданова появился через полчаса после заявления СБУ о нападении неизвестных на следователей, занимающихся делом о покушении ФСБ РФ на российского оппозиционера. Глава ОП озвучил свою реакцию в беседе с СМИ "РБК-Украина". Позиция Буданова — нужно провести беспристрастное расследование по поводу конфликта в Киеве. Тем временем СМИ "Суспільне" опубликовало серию фотографий двора в столице, где произошла стрельба: видно, что место происшествия заполнено несколькими десятками бойцов СБУ, а также заметны следователи ГБР.

СМИ привели краткий комментарий Буданова по поводу столкновения в Киеве. По его словам, правоохранительные органы приступили к работе. В то же время он подчеркнул, что никто не имеет права безнаказанно совершать определенные недопустимые действия, в том числе — похищение бойцов, стрельбу на улицах, а также "отдавать и выполнять преступные приказы".

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"Этим делом уже занимаются ГБР и ОГПУ, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих", — подчеркнул Буданов.

На одной из фотографий "Суспільного" — десяток бойцов СБУ, которые держат автоматы и входят во двор дома в Киеве. Военные — в полном боевом снаряжении, с закрытыми лицами.

Конфликт между ГУР и СБУ — группа спецназовцев центра "Альфа" на месте перестрелки в Киеве 2 сентября Фото: Суспільне

На другом фото — следователи ГБР и сотрудники правоохранительных органов, осматривающие место преступления после перестрелки и задержания фигурантов.

Конфликт между ГУР и СБУ — ДБР и полиция на месте перестрелки в Киеве 2 сентября Фото: Суспільне

Тем временем правоохранители оградили место преступления, а двое следователей ГБР ищут улики на земле, видим на еще одном фото от "Суспільного". На заднем плане — пол десятка полицейских.

Конфликт между ГУР и СБУ — следователи ГБР на месте перестрелки в Киеве 2 сентября Фото: Суспільне

Конфликт между ГУР и СБУ — что известно о перестрелке в Киеве и похищении бойца

Отметим, что Фокус писал о перестрелке в Киеве, произошедшей в ночь на 2 сентября, а также о возможном конфликте между ГУР и СБУ. Ночью в сети появился ряд видео, на которых слышны звуки выстрелов и видны мужчины в военной форме. Утром появились новые кадры, на которых люди в форме СБУ заполнили двор многоэтажного дома в Киеве, а также видны два человека, лежащие на земле с руками над головой. Между тем адвокат рассказал, что дело связано с бойцом Степаном Каплуновым — россиянином, воюющим против РФ в составе РДК. По словам адвоката, похищение произошло 26 августа: он опубликовал кадры, на которых мужчину заталкивают в машину и увозят в неизвестном направлении. Также он уточнил, что ночью на место событий прибыл командир спецподразделения "Тимур" ГУР, к которому, вероятно, имеет отношение Каплунов.

Утром 2 сентября в СБУ заявили, что предотвратили покушение на российского оппозиционера, которого хотела убить ФСБ РФ. Такое же заявление опубликовало ГУР, но позже его удалили. Между тем правоохранители рассказали, что проводили следственные действия в отношении оппозиционера (имя не указано), но на них напали неизвестные. На помощь вызвали бойцов "Альфы" и задержали нападавших: ими оказались действующие сотрудники одного из подразделений Сил обороны.

Напоминаем, что издание "Украинская правда" сообщило о перестрелке между ГУР и СБУ в Киеве и о том, что произошло после прибытия ГБР.