"Злочинні накази" та викрадення бійця: що сказав Буданов після конфлікту СБУ та ГУР

Глава офісу президента та колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов відреагував на стрілянину у Києві за участю бійців ГУР та Служби безпеки України. Зі слів Буданова, слід провести розслідування та з'ясувати деталі "незаконного викрадення" та "злочинних наказів". Яка позиція Буданова щодо подій в українській столиці та що відбувається на подвір'ї будинку, де сталась стрілянина?

Коментар Буданова з'явився через пів години після заяви СБУ про напад невідомих на слідчих, які займаються справою про замах ФСБ РФ на російського опозиціонера. Глава ОП озвучив реакцію у розмові з медіа "РБК-Україна". Позиція Буданова — має відбутись неупереджене розслідування щодо сутички у Києві. Тим часом медіа "Суспільне" опублікувало серію фото з подвір'я у столиці, де відбулась стрілянина: бачимо, що місце подій заповнене кількома десятками бійців СБУ і також помітні слідчі ДБР.

Медіа навели коротку відповідь Буданова щодо сутички у Києві. З його слів, правоохоронні органи почали роботу. Водночас він наголосив, що ніхто не має право безкарно вчиняти певні неприпустимі дії, серед них — викрадення бійців, стрілянина на вулицях, і також "віддавати та виконувати злочинні накази".

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"Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців", — наголосив Буданов.

На одній з фотографій "Суспільного" — десяток бійців СБУ, які тримають автомати та заходять у двір будинку в Києві. Військові — у повному бойовому спорядженні, з закритими обличчями.

Конфлікт між ГУР та СБУ — група спецпризначенців центру "Альфа" на місці стрілянини у Києві 2 вересня Фото: Суспільне

На іншому фото — слідчі ДБР та правоохоронці, які оглядають місце злочину після стрілянини та затримання фігурантів.

Конфлікт між ГУР та СБУ — ДБР та поліція на місці стрілянини у Києві 2 вересня Фото: Суспільне

Тим часом правоохоронці обгородили місце злочину, а двоє слідчих ДБР шукають докази на землі, показало ще одне фото від "Суспільного". На задньому фоні — пів десятка поліцейських.

Конфлікт між ГУР та СБУ — слідчі ДБР на місці стрілянини у Києві 2 вересня Фото: Суспільне

Конфлікт між ГУР та СБУ — що відомо про стрілянину у Києві та викрадення бійця

Зазначимо, Фокус писав про стрілянину у Києві, яка сталась в ніч на 2 вересня, та про можливий конфлікт ГУР та СБУ. Вночі у мережі опублікували низку відео, на яких чути звуки пострілів та з'являються чоловіки у військовій формі. Зранку додались свіжі кадри, на яких люди у формі СБУ заполонили подвір'я багатоповерхівки у Києві, і також помітні двоє осіб, які лежать на землі з руками над головою. Тим часом адвокат розповів, що справа пов'язана з бійцем Степаном Каплуновим — з росіянином, який воює проти РФ у складі РДК. Зі слів адвоката, викрадення сталось 26 серпня: він опублікував кадри, коли чоловіка заштовхують в машину та везуть у невідомому напрямку. Також він уточнив, що вночі на місце подій прибув командир спецпідрозділу "Тимур" ГУР, до якого, ймовірно, має відношення Каплунов.

Зранку 2 вересня у СБУ заявили, що запобігли замаху на російського опозиціонера, якого хотіло убити ФСБ РФ. Таку ж заяву опублікувало ГУР, але згодом її видалили. Тим часом правоохоронці розповіли, що проводили слідчі дії щодо опозиціонера (ім'я не вказане), але на них напали невідомі. На допомогу викликали бійців "Альфи" і нападників затримали: ними виявились чинні представники певного підрозділу Сил оборони.

Нагадуємо, медіа "Українська правда" розповіло про стрілянину між ГУР та СБУ у Києві й про те, що сталось після приїзду ДБР.