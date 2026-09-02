Стрельба на Шумского в Киеве: адвокат заявил о ранении трех сотрудников ГУР

Адвокат заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский заявил, что во время перестрелки в Киеве были ранены трое сотрудников ГУР. По его словам, Каплунова перед этим силой забрали сотрудники СБУ, а во время обыска его квартиры возник конфликт.

Об этом сообщил Боровский с места событий, передает "РБК-Украина".

По словам адвоката, Каплунова якобы похитили 23 августа в Киеве. Боровский утверждает, что его силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Он пояснил, что считает это именно похищением, а не задержанием, поскольку не был составлен протокол и не было обеспечено участие адвоката.

Адвокат заявил, что до поздней ночи 1 сентября ни он, ни соратники Каплунова не знали, где тот находится. По его словам, они обращались в СБУ, но ответа не получили, а в следственном изоляторе СБУ сообщили, что Каплунова там нет.

В ночь на 2 сентября, по словам Боровского, сотрудники СБУ доставили Каплунова в его квартиру для проведения срочного обыска. Там находились представители ГУР, после чего на место начали прибывать сослуживцы Каплунова. Первые прибывшие группы, по словам адвоката, были задержаны, а около 23:00 1 сентября у подъезда раздались выстрелы.

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Впоследствии на место прибыли представители ГУР. Между ними и сотрудниками СБУ возник словесный конфликт, который, по словам Боровского, удалось урегулировать. Стороны договорились об освобождении Каплунова и задержанных сослуживцев, а военные ГУР должны были освободить проезд для автомобиля СБУ.

Боровский заявил, что после этого представители ГУР начали расходиться, а он остался на месте и наблюдал за следственными действиями, которые продолжались всю ночь. К работе следователей СБУ адвокат претензий не высказал.

По его словам, около 8:30 2 сентября, когда должны были подписать последний протокол осмотра места происшествия, представители силового подразделения СБУ начали задерживать сослуживцев Каплунова. Боровский утверждает, что присутствующие пытались их защитить, после чего сотрудники СБУ открыли огонь.

"Наша группа начала защищать своих товарищей голыми руками. Сотрудники СБУ отреагировали агрессивно, приказали всем отойти и открыли огонь", — заявил Боровский.

Адвокат утверждает, что сначала были предупредительные выстрелы, а затем правоохранители открыли огонь по людям. По его словам, двое сотрудников ГУР получили тяжкие ранения, еще один — легкое.

После стрельбы присутствующим приказали лечь на землю. На место вызвали скорую помощь, а раненых впоследствии госпитализировали.

Командир РДК Денис Капустин также заявил журналистам, что присутствовал во время обыска в квартире Каплунова. По его словам, протокол обыска имеется, но "никаких компрометирующих предметов в квартире Каплунова найдено не было". Где сейчас находится Каплунов, он не сообщил.

Боровский считает, что официальная версия СБУ о предотвращении покушения на Каплунова могла быть попыткой прикрыть его внепроцессуальное задержание. "Это такой пиар-ход. Он выглядел как шутка", — сказал адвокат.

На вопрос, где находится Каплунов, Боровский ответил: "Мне неизвестно, но он уже на свободе".

Конфликт между ГУР и СБУ — что известно о перестрелке в Киеве и деле Каплунова

Ранее Фокус сообщал о перестрелке в Киеве, произошедшей в ночь на 2 сентября, и о возможном противостоянии между ГУР и СБУ. В сети появились видео с звуками выстрелов и мужчинами в военной форме. Утром были обнародованы новые кадры со двора киевского многоэтажного дома, где находились люди в форме СБУ, а двое мужчин лежали на земле с руками над головой.

По словам адвоката, события связаны с бойцом РДК Степаном Каплуновым — гражданином РФ, воюющим против российских войск. Адвокат утверждал, что Каплунова похитили 26 августа. Он также обнародовал видео, на котором мужчину силой сажают в автомобиль и увозят в неизвестном направлении.

Адвокат также сообщил, что ночью на место событий прибыл командир спецподразделения ГУР "Тимур", к которому, вероятно, имеет отношение Каплунов.

Утром 2 сентября СБУ заявила, что предотвратила покушение на российского оппозиционера, которого, по версии спецслужбы, планировала ликвидировать ФСБ РФ. Аналогичное заявление опубликовало ГУР, однако впоследствии его удалили.

В СБУ сообщили, что проводили следственные действия в отношении оппозиционера, имя которого не называли. По данным правоохранителей, во время этих действий на них напали неизвестные. На место были вызваны бойцы "Альфы", после чего нападавшие были задержаны. Ими, как утверждали правоохранители, оказались действующие сотрудники одного из подразделений Сил обороны.

Кроме того, "Украинская правда" сообщила о перестрелке между представителями ГУР и СБУ в Киеве и о дальнейших событиях после прибытия на место сотрудников ГБР.