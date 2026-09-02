Стрілянина на Шумського в Києві: адвокат заявив про поранення трьох співробітників ГУР

Адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський заявив, що під час стрілянини в Києві були поранені троє співробітників ГУР. За його словами, Каплунова перед цим силоміць забрали співробітники СБУ, а під час обшуку його квартири виник конфлікт.

Про це повідомив Боровський із місця подій, передає “РБК-Україна”.

За словами адвоката, Каплунова нібито викрали 23 серпня в Києві. Боровський стверджує, що його силою посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. Він пояснив, що вважає це саме викраденням, а не затриманням, оскільки не було оформлено протоколу та не забезпечено участь адвоката.

Адвокат заявив, що до пізньої ночі 1 вересня він і побратими Каплунова не знали, де той перебуває. За його словами, вони зверталися до СБУ, але відповіді не отримали, а в слідчому ізоляторі СБУ повідомили, що Каплунова там немає.

У ніч на 2 вересня, за словами Боровського, співробітники СБУ привезли Каплунова до його квартири для проведення невідкладного обшуку. Там перебували представники ГУР, після чого на місце почали прибувати побратими Каплунова. Перші групи, які приїхали, за словами адвоката, затримали, а близько 23:00 1 вересня біля під'їзду пролунали постріли.

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Згодом на місце прибули представники ГУР. Між ними та співробітниками СБУ виник словесний конфлікт, який, за словами Боровського, вдалося врегулювати. Сторони домовилися про звільнення Каплунова та затриманих побратимів, а військові ГУР мали звільнити проїзд для автомобіля СБУ.

Боровський заявив, що після цього представники ГУР почали роз'їжджатися, а він залишився на місці та супроводжував слідчі дії, які тривали всю ніч. До роботи слідчих СБУ адвокат претензій не висловив.

За його словами, близько 8:30 2 вересня, коли мали підписувати останній протокол огляду місця події, представники силового підрозділу СБУ почали затримувати побратимів Каплунова. Боровський стверджує, що присутні намагалися захистити їх, після чого співробітники СБУ відкрили вогонь.

"Наша група почала захищати своїх побратимів голими руками. Співробітники СБУ відреагували агресивно, сказали відійти всім і відкрили вогонь", — заявив Боровський.

Адвокат стверджує, що спочатку були попереджувальні постріли, а потім правоохоронці відкрили вогонь по людях. За його словами, двоє співробітників ГУР отримали тяжкі поранення, ще один — легке.

Після стрілянини присутнім наказали лягти на землю. На місце викликали швидку допомогу, а поранених згодом госпіталізували.

Командир РДК Денис Капустін також заявив журналістам, що був присутній під час обшуку квартири Каплунова. За його словами, протокол обшуку є, але "ніяких компрометуючих предметів у квартирі Каплунова знайдено не було". Де зараз перебуває Каплунов, він не повідомив.

Боровський вважає, що офіційна версія СБУ про запобігання замаху на Каплунова могла бути спробою прикрити його позапроцесуальне затримання. "Це такий піар-хід. Він виглядав як така жарт", — сказав адвокат.

На запитання, де перебуває Каплунов, Боровський відповів: "Мені невідомо, але він уже на свободі".

Конфлікт ГУР і СБУ — що відомо про стрілянину в Києві та справу Каплунова

Раніше Фокус повідомляв про стрілянину в Києві, яка сталася в ніч на 2 вересня, та можливе протистояння між ГУР і СБУ. У мережі з'явилися відео зі звуками пострілів і чоловіками у військовій формі. Вранці оприлюднили нові кадри з подвір'я київської багатоповерхівки, де перебували люди у формі СБУ, а двоє чоловіків лежали на землі з руками над головою.

За словами адвоката, події пов'язані з бійцем РДК Степаном Каплуновим — громадянином РФ, який воює проти російських військ. Захисник стверджував, що Каплунова викрали 26 серпня. Він також оприлюднив відео, на якому чоловіка силоміць саджають в автомобіль і відвозять у невідомому напрямку.

Адвокат також повідомляв, що вночі на місце подій прибув командир спецпідрозділу ГУР “Тимур”, до якого, ймовірно, має стосунок Каплунов.

Вранці 2 вересня СБУ заявила, що запобігла замаху на російського опозиціонера, якого, за версією спецслужби, планувала ліквідувати ФСБ РФ. Аналогічну заяву опублікувало ГУР, однак згодом її видалили.

У СБУ зазначили, що проводили слідчі дії щодо опозиціонера, ім'я якого не називали. За даними правоохоронців, під час цих дій на них напали невідомі. На місце викликали бійців “Альфи”, після чого нападників затримали. Ними, як стверджували правоохоронці, виявилися чинні представники одного з підрозділів Сил оборони.

Також “Українська правда” повідомила про стрілянину між представниками ГУР і СБУ в Києві та подальші події після прибуття на місце працівників ДБР.