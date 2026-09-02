"Стріляти в Україні можна тільки в окупантів": Зеленський прокоментував конфлікт між СБУ та ГУР

Володимир Зеленський відреагував на ранкову стрілянину у Києві між підрозділами СБУ та ГУР. Президент наголосив, що такі інциденти "не будуть сприйматися державою, як щось таке, що комусь дозволено".

Також він додав, що мають бути кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та внутрішні розслідування в обох службах. Про це український президент заявив під час вечірнього звернення 2 вересня.

За його словами, генеральний прокурор Руслан Кравченко та ДБР зʼясують всі деталі.

"Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох службах", — заявив він.

Глава держави розкритикував подібні перестрілки правоохоронців.

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"Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено", — зазначив Володимир Зеленський.

Стрілянина у Києві між підрозділами СБУ та ГУР: що відомо

Нагадаємо, що вночі 2 вересня у Києві почули стрілянину посеред житлового кварталу та помітили групу чоловіків у військовій формі, які конфліктували, розповіли у мережі.

Зранку українські спецслужби розповіли про замах на представника російської опозиції, але не уточнили, чи ідеться про зниклого бійця. Стрілянина, ймовірно, пов'язана зі зниклим бійцем Російського добровольчого корпусу Степаном Каплуновим. На місці подій помітили поранених та затриманих.

Поліція перекрила вулицю Юрія Шумського у Дніпровському районі Києва, де, за даними "Української правди", відбувалося протистояння між СБУ та ГУР.

Пізніше Служба безпеки України повідомила деталі спецоперації, у ході якої вдалося запобігти терористичному акту, організованому ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху. У межах досудового розслідування співробітники відомства проводили невідкладні слідчі дії для збору й фіксації доказів, коли група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ.

Також глава Офісу президента та колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов відреагував на стрілянину у Києві за участю бійців ГУР та СБУ. Зі слів Буданова, слід провести розслідування та з'ясувати деталі "незаконного викрадення" та "злочинних наказів".

Своєю чергою адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський заявив, що під час стрілянини в Києві були поранені троє співробітників ГУР. За його словами, Каплунова перед цим силоміць забрали співробітники СБУ, а під час обшуку його квартири виник конфлікт.