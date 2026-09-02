Затримання Каплунова з РДК: з'явилось відео перестрілки між ГУР та СБУ

У ролику видно фінал загострення конфлікту: співробітники СБУ та ГУР йдуть, потім виникає суперечка, а згодом лунають чотири постріли. І не зрозуміло, хто стріляв першим.

Відео опинилось у розпорядженні видання Цензор.НЕТ. Конфлікт між Головним управлінням розвідки та Службою безпеки України виник в ніч на 2 вересня у Києві через затримання заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова.

Джерело журналістів в ГУР стверджує, що перший постріл прозвучав від СБУ. Натомість, джерело в СБУ стверджує, що саме представники ГУР "намагалися відбити" затриманого Каплунова і стріляли першими.

Наразі відомо про трьох поранених співробітників ГУР.

Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві та затримання Степана Каплунова – що відомо

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що не знають, де він перебуває, про що повідомив начальник штабу РДК Олександр Фортуна.

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Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Степана Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну. Та повідомили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, який стався 2 вересня в Києві. Президент наголосив, що такі інциденти "не будуть сприйматися державою, як щось таке, що комусь дозволено".

Тим часом адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський заявив, що під час стрілянини в Києві були поранені троє співробітників ГУР. За його словами, Каплунова перед цим силоміць забрали співробітники СБУ, а під час обшуку його квартири виник конфлікт. Також він повідомив, що Каплунов вже на свободі.