"Викрали бойового командира": у спецпідрозділі ГУР розповіли про початок конфлікту з СБУ (відео)

Командир "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони "Тимур", до складу якого входить "Російський добровольчий комплекс", розповів про свою версію початку конфлікту зі Службою безпеки України 2 вересня.

Він зазначив, що все почалося з того, що співробітники СБУ викрали бойового командира одного з підрозділів "серед білого дня". Його коментар оприлюднило видання "Радіо Свобода".

"Бойового командира одного з підрозділів ГУР викрали серед білого дня, викрали співробітники Служби безпеки України. Його тримали без офіційних звинувачень", — заявив представник ГУР.

При цьому причина затримання залишається невідомою, пояснив він. Тому ГУР зі свого боку почало робити можливі кроки для того, аби процесуальні дії відбувалися згідно з чинним законодавством України.

Коментар командира ГУР про конфлікт із СБУ 2 вересня

Хоча ім'я викраденого бойового командира "Тимур" не назвав, ЗМІ припускають, що йдеться про заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова. Про його викрадення заявляв також адвокат Тарас Боровський, хоча у СБУ цієї інформації не коментували.

Відео дня

Командир також розповів, що співробітники СБУ після прибуття на місце і досягнення домовленостей з невідомих причин відкрили вогонь по співробітниках ГУР. Також вони, за його словами, почали затримувати представників ГУР. Ті у свою чергу виконували команду не реагувати на провокації, пояснив командир.

"Але, на жаль, після досягнення домовленості про продовження всіх процесуальних дій відповідно до чинного законодавства з невідомих нам причин інші співробітники СБУ, які не мають ніякого відношення до "Альфи" СБУ, почали затримувати співробітників ГУР і відкрили вогонь без попередження по неозброєних співробітниках ГУР, яким я дав команду не реагувати на будь-які провокації", — розповів "Тимур".

Він також висловив сподівання на "гідне" розслідування інциденту в Офісі генерального прокурора України та Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, увечері 2 вересня видання "Цензор.НЕТ" оприлюднило відео перестрілки між ГУР та СБУ.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що мають бути кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та внутрішні розслідування в обох службах.