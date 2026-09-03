До +30° и грозы: какой будет погода в Украине 3 сентября

3 сентября в Украине ожидается переменная облачность. В большинстве областей днём местами пройдут кратковременные дожди, кое-где — с грозами.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Осадков не ожидается только в восточных областях и Крыму.

Ночью температура составит 9–15°, в южной части — 13–18°. Днём воздух прогреется до 21–26°, а в Закарпатье, на юге и юго-востоке — до +30°.

Прогноз погоды на 3 сентября Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с. В Карпатах будет прохладнее: ночью 5–10°, днём 15–20°.

Согласно прогнозу на 4–5 сентября, 4 сентября осадки в основном прекратятся, лишь на востоке и западе местами возможен небольшой дождь. 5 сентября в большинстве областей снова ожидаются кратковременные дожди, местами порывы западного ветра до 15–20 м/с.

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Температура 4–5 сентября ночью составит 9–17°, днём — 21–27°, а в Закарпатье и на юге — до +30°.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал о новой волне жары в Украине, которая должна была начаться 21 августа. В большинстве регионов температура могла достичь +32…+37 °С, а на западе и северо-западе прогнозировались местные кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, Фокус писал, что сентябрь в Украине может оказаться заметно теплее климатической нормы и напоминать продолжение лета. По предварительным прогнозам, теплая и преимущественно сухая погода может продержаться большую часть месяца, а комфортное тепло может сохраниться даже в начале октября.