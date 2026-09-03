До +30° і грози: якою буде погода в Україні 3 вересня

3 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди — з грозами.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Опадів не очікується лише у східних областях та Криму.

Вночі температура становитиме 9–15°, у південній частині — 13–18°. Вдень повітря прогріється до 21–26°, а на Закарпатті, півдні та південному сході — до +30°.

Прогноз погоди на 3 вересня Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно західний, 5–10 м/с. У Карпатах буде прохолодніше: вночі 5–10°, вдень 15–20°.

За прогнозом на 4–5 вересня, 4 вересня опади переважно припиняться, лише на сході та заході місцями можливий невеликий дощ. 5 вересня у більшості областей знову очікуються короткочасні дощі, місцями пориви західного вітру до 15–20 м/с.

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Температура 4–5 вересня вночі становитиме 9–17°, вдень — 21–27°, а на Закарпатті та півдні — до +30°.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попереджав про нову хвилю спеки в Україні, яка мала розпочатися 21 серпня. У більшості регіонів температура могла сягнути +32…+37 °С, а на заході та північному заході прогнозували місцеві короткочасні дощі й грози.

Також Фокус писав, що вересень в Україні може виявитися помітно теплішим за кліматичну норму та нагадувати продовження літа. За попередніми прогнозами, тепла й переважно суха погода здатна протриматися більшу частину місяця, а комфортне тепло може зберегтися навіть на початку жовтня.