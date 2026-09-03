Иван Федоров покидает пост главы Запорожской ОВА: какую структуру ему предложили возглавить

Иван Федоров покидает пост главы Запорожской ОГА и переезжает в Киев. По уточненным данным, президент Владимир Зеленский предложил ему возглавить Агентство восстановления.

Об этом сообщили собственные источники "Суспильного".

Какую именно должность Федоров будет занимать в Киеве, ранее не уточнялось. В то же время он отметил, что пока останется заместителем председателя совета обороны региона.

Официальное решение о назначении нового руководителя Запорожской ОГА или временного исполняющего обязанности должен принять Кабинет министров Украины. После этого соответствующий указ должен подписать президент.

Кто заменит Федорова на посту главы ОГА, пока официально не сообщается. По информации источников в политических кругах региона, среди вероятных кандидатов рассматривается его нынешний заместитель Михаил Семикин. Он работает в команде Федорова ещё со времён его работы в Мелитополе, а с мая 2024 года является заместителем председателя Запорожской ОГА.

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Что такое Агентство по восстановлению

Агентство по восстановлению — это центральный орган исполнительной власти, занимающийся восстановлением и развитием инфраструктуры Украины. Оно осуществляет государственную политику в этой сфере и сотрудничает с местными общинами, военными администрациями и международными партнерами.

Среди основных направлений работы агентства — строительство, реконструкция и ремонт жилой, социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, восстановление и содержание государственных дорог, а также модернизация пограничных пунктов пропуска. Агентство также участвует в защите объектов критической инфраструктуры и привлечении международного финансирования.

Агентство было создано в январе 2023 года. Его основой стали "Укравтодор" и "Укринфрапроект".

Кто такой Иван Федоров

Иван Федоров в 2014 году начал работать в органах власти Мелитополя, где занимал должность заместителя городского головы. В 2019 году он возглавил департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, но впоследствии вернулся в Запорожскую область и стал первым заместителем председателя ОГА.

В 2020 году Федоров был избран мэром Мелитополя. 25 февраля 2022 года российские оккупанты вошли в город, а Федоров отказался сотрудничать с ними.

11 марта 2022 года российские военные похитили Федорова. Момент похищения зафиксировали камеры видеонаблюдения. После этого жители Мелитополя вышли на митинг с требованием сообщить, где находится мэр города.

Зеленский обращался к мировым лидерам с просьбой помочь освободить Федорова. 16 марта 2022 года его освободили из российского плена в результате обмена на девять российских срочников.

После освобождения Федоров продолжил работать на территории, контролируемой Украиной. С февраля 2024 года он возглавляет Запорожскую областную государственную администрацию и является начальником Запорожской ОГА.

Федоров также был депутатом Мелитопольского городского совета в 2010–2015 годах и депутатом Запорожского областного совета в 2015–2020 годах. В 2019–2020 годах он был советником мэра Мелитополя по вопросам градостроительства и архитектуры.

В 2022 году Федоров был награждён орденом "За мужество" III степени за личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а в 2026 году — орденом "За мужество" II степени.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погрибного командующим Силами логистики Вооруженных сил Украины. До этого Погрибный исполнял обязанности командующего после назначения Михаила Драпатого.

22 июля Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Он сменил на этом посту Александра Сырского, который покинул его после увольнения главы Минобороны Михаила Федорова, заявлявшего о давлении со стороны Генштаба ВСУ.