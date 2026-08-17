Зеленский назначил Погребного командующим Силами логистики ВСУ: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погребного командующим Силами логистики Вооруженных сил Украины. После назначения Михаила Драпатого он исполнял обязанности на этой же должности.

Об этом в понедельник, 17 августа, говорится в соответствующем указе на сайте президента.

"Назначить Юрия Ивановича Погребного командующим Силами логистики Вооруженных сил Украины", — говорится в указе.

Зеленский назначил Юрия Погребного новым командующим Силами логистики Фото: Скриншот

Кроме того, президент Украины указом № 730/2026 освободил Владимира Карпенко от должности командующего Силами логистики ВСУ, которую он занимал с 29 февраля 2024 года.

Кадровый военный Юрий Погребной – новый командующий Силами логистики

41-летний Юрий Погребной — кадровый военный. Он окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого при Сумском государственном университете.

Погрибный служил в 55-й отдельной артиллерийской бригаде, где прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизиона по вооружению.

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Участвовал в освобождении городов Славянска, Краматорска, Лимана, Сиверска и других.

В 2016 году получил образование оперативного уровня, а в 2024 году — оперативно-стратегического уровня в Национальном университете обороны.

В 2016 году стал заместителем командира 58-й отдельной мотопехотной бригады по вооружению. А в 2020 году возглавил 532-й отдельный ремонтно-восстановительный полк, который обеспечивал Харьковское, Донецкое и Запорожское направления.

В 2024 году был назначен на должность начальника вооружения — заместителя начальника по логистике оперативного командования "Восток".

Впоследствии руководил логистикой Сухопутных войск ВСУ, где успешно внедрял систему автоматизации транспортных перевозок (TMS), аналогичную той, что используется в НАТО.

После назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ Юрий Погребной стал временно исполняющим обязанности командующего Силами логистики Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 22 июля президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ. Предшественник Драпатого, Александр Сырский, ушел с поста после увольнения главы Минобороны Михаила Федорова, который говорил о давлении со стороны Генштаба ВСУ.

Фокус писал о семье нового главнокомандующего, в частности, о его супруге Юлии Драпатой. СМИ узнали, что Юлия — бандуристка, которая выступала в ансамбле "Александрия". Кроме того, она преподавала в Белоцерковской школе искусств № 5.