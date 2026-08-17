Зеленський призначив Погрібного командувачем Сил логістики ЗСУ: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики Збройних Сил України. Після призначення Михайла Драпатого він був виконувачем обов'язків на цій же посаді.

Про це у понеділок, 17 серпня, йдеться у відповідному указі на сайті президента.

"Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем Сил логістики Збройних Сил України", — сказано в указі.

Зеленський призначив Юрія Погрібного новим командувачем Сил логістики Фото: Скріншот

Також президент України указом № 730/2026 звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики ЗСУ, яку він обіймав з 29 лютого 2024 року.

Кадровий військовий Юрій Погрібний – новий командувач Сил логістики

41-річний Юрій Погрібний — кадровий військовий. Він закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького Сумського державного університету.

Погрібний служив у 55-й окремій артилерійській бригаді, де пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізіону з озброєння.

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Брав участь у звільненні міст Слов’янськ, Краматорськ, Лиман, Сіверськ та інших.

У 2016 році отримав освіту оперативного рівня, а у 2024-му — оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони.

У 2016 році став заступником командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади з озброєння. А у 2020-му очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк, який покривав забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків.

У 2024 році був призначений на посаду начальника озброєння — заступника начальника з логістики оперативного командування Схід.

Згодом керував логістикою Сухопутних військ ЗСУ, де успішно впроваджував систему автоматизації транспортних перевезень (TMS), як у НАТО.

Після призначення Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ Юрій Погрібний став тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Сил логістики Збройних Сил України.

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський повідомив про призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ. Попередник Драпатого, Олександр Сирський, пішов з посади після звільнення глави Міноборони Михайла Федорова, який говорив про тиск з боку Генштабу ЗСУ.

Фокус писав про родину нового головкома, зокрема, про дружину Юлію Драпату. Медіа дізнались, що Юлія є бандуристкою, яка виступала в ансамблі "Олександрія". Крім того, жінка була викладачкою у Білоцерківській школі мистецтв №5.