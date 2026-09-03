Іван Федоров залишає посаду очільника Запорізької ОВА: яку структуру йому запропонували очолити

Іван Федоров залишає посаду начальника Запорізької ОВА та переїжджає до Києва. За уточненими даними, президент Володимир Зеленський запропонував йому очолити Агентство відновлення.

Про це повідомили власні джерела “Суспільного”.

Яку саме посаду Федоров обійматиме в Києві, раніше не уточнювали. Водночас він зазначив, що поки залишатиметься заступником голови ради оборони регіону.

Офіційне рішення щодо призначення нового керівника Запорізької ОВА або тимчасового виконувача обов’язків має ухвалити Кабінет Міністрів України. Після цього відповідний указ має підписати президент.

Хто замінить Федорова на посаді начальника ОВА, наразі офіційно не повідомляють. За інформацією джерел у політичних колах регіону, серед імовірних кандидатів розглядають його нинішнього заступника Михайла Семікіна. Він працює в команді Федорова ще з часів його роботи в Мелітополі, а із травня 2024 року є заступником голови Запорізької ОВА.

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Що таке Агентство відновлення

Агентство відновлення — це центральний орган виконавчої влади, який займається відбудовою та розвитком інфраструктури України. Воно реалізує державну політику у цій сфері та працює з громадами, військовими адміністраціями й міжнародними партнерами.

Серед основних напрямів роботи агентства — будівництво, реконструкція та ремонт житлової, соціальної, транспортної й енергетичної інфраструктури, відновлення та утримання державних доріг, а також модернізація пунктів пропуску через кордон. Агентство також бере участь у захисті об’єктів критичної інфраструктури та залученні міжнародного фінансування.

Агентство створили у січні 2023 року. Його основою стали Укравтодор та Укрінфрапроєкт.

Хто такий Іван Федоров

Іван Федоров у 2014 році почав працювати в органах влади Мелітополя, де був заступником міського голови. У 2019 році він очолив департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, але згодом повернувся до Запорізької області та став першим заступником голови ОДА.

У 2020 році Федорова обрали міським головою Мелітополя. 25 лютого 2022 року російські окупанти зайшли в місто, а Федоров відмовився співпрацювати з ними.

11 березня 2022 року російські військові викрали Федорова. Момент викрадення зафіксували камери зовнішнього спостереження. Після цього жителі Мелітополя вийшли на мітинг з вимогою повідомити, де перебуває міський голова.

Зеленський звертався до світових лідерів із проханням допомогти звільнити Федорова. 16 березня 2022 року його звільнили з російського полону внаслідок обміну на дев’ятьох російських строковиків.

Після звільнення Федоров продовжив працювати на підконтрольній Україні території. Із лютого 2024 року він очолює Запорізьку обласну державну адміністрацію та є начальником Запорізької ОВА.

Федоров також був депутатом Мелітопольської міської ради у 2010–2015 роках та депутатом Запорізької обласної ради у 2015–2020 роках. У 2019–2020 роках він був радником Мелітопольського міського голови з питань містобудування та архітектури.

У 2022 році Федоров отримав орден “За мужність” III ступеня за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, а у 2026 році — орден “За мужність” II ступеня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики Збройних Сил України. До цього Погрібний був виконувачем обов’язків командувача після призначення Михайла Драпатого.

22 липня Володимир Зеленський оголосив про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Він змінив на цій посаді Олександра Сирського, який залишив її після звільнення глави Міноборони Михайла Федорова, котрий заявляв про тиск із боку Генштабу ЗСУ.