Из-за постоянных тревог: в Киеве запустили автобус между берегами Денепра вместо метро

В столице на линию вышел временный автобус № 1-М, который через мост "Метро" связывает Дворец спорта со станцией "Лесная". Решение было принято из-за затянувшихся воздушных тревог.

Киевляне получили новый способ пересечь Днепр: в четверг, 3 сентября, на линию вышел временный автобус № 1-М. Он проходит по мосту Метро и связывает Дворец спорта со станцией "Лесная".

Об этом сообщили в КМДА.

В ведомстве объяснили, что транспорт запустили именно из-за затяжных воздушных тревог. От "Лесной" машины движутся вдоль наземного участка Святошинско-Броварской линии до станции "Днепр", далее пересекают реку. На правом берегу путь пролегает по Набережному шоссе и Староназводницкой, мимо "Арсенальной", "Кловской", "Дворца спорта" и "Площади украинских героев".

Каким будет маршрут

По информации EasyWay, там, где трасса совпадает с автобусом № 55, остановки идентичны, зато на собственном участке их заметно меньше. На Набережном шоссе предусмотрена единственная – у Наводницкого парка, а дальше транспорт останавливается уже возле Левобережной. В обратном направлении водители высаживают пассажиров у Театра драмы и комедии, минуя площадь Сергея Набоки. Возле "Гидропарка" посадка возможна только в сторону Дворца спорта.

Відео дня

Вблизи "Дарницы" место зависит от направления: к "Лесному" – у универмага «Детский мир», в противоположную сторону – прямо у выхода из подземки. На Черниговской остановка расположена после объезда реконструируемого путепровода, а конечная у Лесной общая с пригородными рейсами.

Маршрут автобуса № 1-М.

"Киевпастранс" сообщает, что поездка между конечными остановками занимает около 59 минут. В часы пик курсируют 12 автобусов с интервалом около 10 минут, в остальное время – 8–10 автобусов, поэтому время ожидания увеличивается до 15–18 минут.

На линии курсируют 12-метровые автобусы Anadolu Isuzu Citiport 12 и МАЗ-203. Первые рейсы начинаются в 06:00, движение заканчивается в 23:09: от Дворца спорта последний автобус отправляется в 22:35, от Лесной – в 22:10.

Стоит отметить, что 28 августа Департамент транспортной инфраструктуры КГГА объявил о расширении перечня видов транспорта, которые будут работать во время сигналов тревоги. Речь шла о временных маршрутах вдоль наземных участков метрополитена и увеличении количества поездов.

Ранее сообщалось, что Кремль включил киевские мосты в список вероятных целей – подтверждением этому служит весьма красноречивое заявление российского "ястреба".

Кроме того, 2 сентября Президент Украины объявил о модернизации систем оповещения о нападениях и введении двух уровней угрозы. Помимо этого, столичная метрополитена будет курсировать на Левый берег во время тревог, а комендантский час сократят.

Кроме того, 31 августа Совет обороны Киева одобрил обращение к правительству о пересмотре действующих в столице протоколов безопасности. Мэр Виталий Кличко подчеркнул необходимость изменить правила проезда по мостам во время тревог, работу транспорта и смягчить комендантский час.