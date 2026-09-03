Через постійні тривоги: у Києві запустили автобус між берегами Дніпра замість метро

У столиці вийшов на лінію тимчасовий автобус № 1-М, що через міст Метро сполучає Палац спорту зі станцією Лісова. Рішення ухвалили через затяжні повітряні тривоги.

Кияни отримали новий спосіб перетнути Дніпро. У четвер, 3 вересня, на лінію вийшов тимчасовий автобус № 1-М. Він проходить мостом Метро й пов'язує Палац спорту зі станцією Лісова.

Про це повідомили у КМДА.

У відомстві пояснили, що транспорт запустили саме через затяжні повітряні тривоги. Від Лісової машини рухаються вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії до станції Дніпро, далі перетинають річку. На правому березі шлях пролягає Набережним шосе та Старонаводницькою, повз Арсенальну, Кловську, Палац спорту й Площу українських героїв.

Яким буде маршрут

За інформацією EasyWay, там, де траса збігається з автобусом № 55, зупинки ідентичні, натомість на власній ділянці їх помітно менше. На Набережному шосе передбачено єдину – біля Наводницького парку, а далі транспорт зупиняється вже коло Лівобережної. У зворотному напрямку водії висаджують пасажирів біля Театру драми та комедії, оминаючи площу Сергія Набоки. Біля Гідропарку посадка можлива лише в бік Палацу спорту.

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Поблизу Дарниці місце залежить від напрямку: до Лісового – біля універмагу "Дитячий світ", у протилежний бік – просто коло виходу з підземки. На Чернігівській зупинка розташована після об'їзду реконструйованого шляхопроводу, а кінцева біля Лісової спільна з приміськими рейсами.

Маршрут автобусу № 1-М.

Київпастранс повідомляє, що дорога між кінцевими триває близько 59 хвилин. У пікові періоди працюють 12 машин з інтервалом близько 10 хвилин, решту часу – 8-10 автобусів, тож очікування зростає до 15-18 хвилин.

Обслуговують лінію 12-метрові Anadolu Isuzu Citiport 12 та МАЗ-203. Перші рейси стартують о 06:00, завершується рух о 23:09: від Палацу спорту останній автобус вирушає о 22:35, від Лісової – о 22:10.

Варто зазначити, що 28 серпня Департамент транспортної інфраструктури КМДА анонсував розширення переліку транспорту, що працюватиме під час сигналів тривоги. Тоді йшлося про тимчасові маршрути вздовж наземних ділянок метрополітену та збільшення кількості потягів.

Раніше повідомлялося, що Кремль вніс київські мости до переліку ймовірних цілей, – підтвердженням слугує вельми промовиста заява російського "яструба".

Також 2 вересня Президент України анонсував модернізацію систем оповіщення про атаки та появу двох рівнів загрози. Окрім того, столична підземка курсуватиме на Лівий берег під час тривог, а комендантську годину скоротять.

Крім цього, 31 серпня Рада оборони Києва схвалила звернення до уряду щодо перегляду чинних у столиці протоколів безпеки. Мер Віталій Кличко наголосив на потребі змінити правила проїзду мостами під час тривог, роботу транспорту та пом'якшити комендантську годину.