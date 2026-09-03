Беспрецедентный шаг: Украина первой в мире осудила преступления СССР против венгров

3 сентября 2026 года Верховная Рада Украины единогласно приняла заявление о признании и осуждении преступлений советской военной администрации против гражданского населения Закарпатья в 1944–1946 годах. Таким образом, украинский парламент стал первым в мире, кто на государственном уровне дал правовую и моральную оценку депортациям гражданского венгерского и немецкого населения региона, совершенным коммунистическим тоталитарным режимом.

За соответствующее постановление № 16005 проголосовал 261 народный депутат, против и воздержавшихся не было. Положения данного документа предусматривают также увековечение памяти жертв, открытие архивов и исследование этих событий. В Верховной Раде подчеркнули, что принятие заявления должно стать частью работы по восстановлению исторической памяти о жертвах советских репрессий и документированию преступлений тоталитарного режима. Результаты поименного голосования были опубликованы на официальном портале Верховной Рады Украины.

Документ касается массовых репрессий, которые советская военная администрация проводила на территории Закарпатья после установления там контроля СССР. Речь идет о преследованиях гражданского населения, а также о принудительных депортациях, внесудебных казнях и других репрессивных мерах.

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Что произошло в Закарпатье после ввода советских войск

Напомним, что осенью 1944 года, после отступления венгерских и немецких войск, Закарпатье оказалось под контролем советской военной администрации. Как отмечается в заявлении Верховной Рады, после этого органы НКВД и СМЕРШ начали массовые задержания гражданских мужчин. Их собирали под предлогом так называемой "мобилизации" в трудовые лагеря. Людей фактически отправляли за пределы Закарпатья, в частности в систему ГУЛАГа, без судебных решений.

Отдельно в документе народные избранники упоминают так называемого "маленького робота" — принудительную депортацию гражданского населения венгерской и немецкой национальностей на работы в Советский Союз.

По оценкам историков, эти репрессии стали одной из величайших трагедий гражданского населения Закарпатья в послевоенный период. Парламентарии подчеркнули, что Украина как демократическое государство считает своим долгом официально признать эти события преступлением тоталитаризма и осудить практику внесудебных казней, принудительных переселений и преследований по национальному признаку.

Что признала Верховная Рада

Таким образом, в принятом заявлении украинский парламент признал массовые репрессии советской военной администрации против гражданского населения венгерской и немецкой национальностей Закарпатья преступлениями коммунистического тоталитарного режима.

Кроме того, депутаты осудили следующую практику:

принудительных депортаций;

внесудебных казней;

преследований по национальному признаку;

преследований по религиозному и социальному признакам;

действий органов и сотрудников НКВД (Народного комиссариата внутренних дел СССР) и СМЕРШ — советской военной контрразведки.

Таким образом, речь идет не просто об исторической оценке отдельных случаев, а об официальном признании украинским парламентом характера репрессий советской власти в Закарпатье.

Отдельный раздел заявления касается сохранения памяти о жертвах и дальнейшего изучения этих событий. Постановление предусматривает рассекречивание архивных материалов, включение темы репрессий в школьные учебные программы, установку памятных знаков и проведение научных исследований для восстановления исторической справедливости.

Кроме того, парламент поддержал обнародование архивных материалов, связанных с событиями 1944–1946 годов, чтобы исследователи могли устанавливать обстоятельства репрессий и документировать преступления коммунистического тоталитарного режима.

Цель, указанная в заявлении, — формирование объективного понимания тоталитарного прошлого и недопущение повторения подобных преступлений.

В Раде провели параллель с российской оккупацией

В заявлении отдельно подчеркнуты действия современной России под руководством российского диктатора Владимира Путина. Депутаты подчеркнули, что РФ в ходе нынешней вооруженной агрессии и на временно оккупированных территориях Украины применяет те же методы репрессий против гражданского населения, что и советский режим 80 лет назад.

В связи с этим Верховная Рада призвала международное сообщество, научные учреждения и архивы демократических государств сотрудничать в восстановлении исторической правды о преступлениях советского тоталитаризма в Украине.

Отметим, что проект заявления рассматривался накануне голосования — 2 сентября на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики. В парламенте также сообщили, что документ готовился при участии народных депутатов Иванны Климпуш-Цинцадзе, Владимира Вятровича, Николая Княжицкого и Никиты Потураева, а также в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины, Посольством Украины в Венгрии и профильными историками.

Напомним, в День внешней разведки Украины, 24 января, были обнародованы ранее засекреченные материалы из архивов КГБ об известных украинцах. Ранее неизвестные документы рассказали о преследованиях писателя и композитора Гната Хоткевича, писателя Ивана Багряного и украинцев за рубежом, которые пытались спастись от советских репрессий.

Кстати, в 2023 году известный певец Иво Бобул признался, что ему предлагали стать осведомителем КГБ и доносить на своих коллег-музыкантов.