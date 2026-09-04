Машина ТЦК наехала на ребенка: родители рассказали о погоне и попытке подкупа (видео)

Родители ребёнка, который попал под машину территориального центра комплектования в Одесской области, рассказали об обстоятельствах происшествия. Выяснилось, что после ДТП группа родственников бросилась в погоню за военкомами и догнала их аж в соседнем районе. Ребенок получил ушиб головы, сообщили врачи. Что произошло во время наезда машины на ребенка и после того, как началось расследование?

После наезда на ребенка машина сотрудников военкомата скрылась с места ДТП, а родственники бросились в погоню, сообщило издание "Думская". В материале издания есть видео с кадрами преследования. Видно, что впереди преследователей — белый автомобиль, похожий на Renault Megane, который мчится по трассе. В салоне машины с преследователями — двое-трое мужчин и женщины. Все участники кричат: слышно, что речь идет о травмированном ребенке и о том, что беглецы направляются к трассе. Родители рассказали СМИ "Суспільне", что в салоне находился отец, у которого проверяли документы, его брат и друг, [также слышен женский голос]: все бросились в погоню за сотрудниками ТЦК. Фокус собрал информацию о скандальном ДТП с участием военнослужащих, проводивших мобилизационные мероприятия.

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"Суспільне" сообщило, что мужчину зовут Богдан Бойченко и ему, по его словам, 23 года, а события происходили в селе Гольма Балтской общины. 3 сентября он взял сына, которому 2,5 года, и пошел с ним к соседу в гости. Когда возвращался, то встретил военнослужащих ТЦК, машина которых стояла дальше по улице. По словам Бойченко, ему сразу начали выкручивать руки, даже не проверив документы. Затем, чтобы его было удобнее посадить в кабину, машина начала подъезжать ближе. Пока мужчина сопротивлялся военкомам, он отпустил руку сына, а тот тем временем выбежал на дорогу, где его и сбила машина, говорится в материале журналистов. Мужчина рассказал, что ребенок был весь в крови, а машина ТЦК тем временем скрылась с места ДТП. Он, в свою очередь, бросился в погоню: автомобиль догнали аж в Любашевском районе. Бойченко также сообщил, что водителя автомобиля зовут Денис и что мать Дениса якобы пыталась подкупить семью, чтобы не было жалоб в полицию. Кроме того, СМИ привели мнение Артема Бойченко (брата), который считает, что водитель был пьян: полиция об этом факте не сообщала.

Мать ребенка, Карина Мазурик, сообщила, что сына сначала поместили в реанимацию, а затем перевели в обычную палату. Женщина рассказала, что ребенок весь в синяках и что "ему трудно есть и ходить в туалет". В материале также есть фото травмированного ребенка: видна голова, покрытая зеленкой, и забинтованная рука. Между тем директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Рокунец-Сорочан пояснила, что ребенка доставили в больницу в 19:04 и у него диагностировали "множественные поверхностные травмы головы".

Инцидент с ТЦК — пострадавший в результате ДТП под Одессой 3 сентября Фото: Суспільне

Отметим, что любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Инцидент с ТЦК — подробности ДТП под Одессой

Отметим, что Фокус писал об инциденте с ТЦК в Одесской области и о наезде автомобиля с военкомами на ребенка. Одесская полиция отреагировала на происшествие и сообщила, что подозреваемый задержан и что дело возбуждено по статьям 286 (нарушение ПДД при наличии пострадавших) и 135 (оставление в опасности). Правоохранители не привели новых данных по делу: имеется лаконичная информация о наезде и о расследовании. На инцидент отреагировали в Одесском областном ТЦК, заверив, что будут содействовать расследованию.

Напоминаем, что 28 августа СМИ сообщили о нападении на ТЦК в Тернополе, когда толпа набросилась на военкомов и разгромила машину. Между тем уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец сообщил об уголовно-преследуемой схеме военкоматов, которые "продавали" выход из ТЦК за 70 тыс. долл.