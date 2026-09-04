Машина ТЦК наїхала на дитину: батьки розповіли про погоню та спробу підкупу (відео)

Батьки дитини, яка потрапила під машину територіального центру комплектування в Одеській області, розповіли про обставини інциденту. З'ясувалось, що після дорожньо-транспортної пригоди група родичів кинулась у погоню за військкомами й наздогнала їх аж в сусідньому районі. Дитина отримала забій голови, повідомили лікарі. Що сталось під час наїзду машини ДТП на дитину та після того, як почалось розслідування?

Після наїзду на дитину машини військкомів втекла з місця ДТП, а родичі кинулись в погоню, розповіло медіа "Думская". У матеріалі медіа є відео з кадрами переслідування. Бачимо, що попереду переслідувачів — білий автомобіль, схожий на Renault Megane, який несеться трасою. У кабіні машини з переслідувачами — двоє-троє чоловіків та жінки. Усі учасники кричать: чути, що ідеться про травмовану дитину та про те, що втікачі прямують до траси. Батьки розповіли медіа "Суспільне", що у кабіні перебував батько, в якого перевіряли документи, його брат та друг, [також чути жіночий голос]: усі кинулись в погоню за службовцями ТЦК. Фокус зібрав інформацію про скандальне ДТП за участю військовослужбовців, які проводили мобілізаційні заходи.

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"Суспільне" повідомило, що чоловіка звати Богдан Бойченко і йому, з його слів, 23 роки, а події відбувались у селі Гольма Балтської громади. 3 вересня він взяв сина, якому 2,5 роки, та пішов з ним до сусіда в гості. Коли вертався, то зустрівся з військовослужбовцями ТЦК, машина яких стояла далі по вулиці. Зі слів Бойченка, йому відразу почали крутити руки, навіть не перевіривши документи. Далі, щоб його було зручніше посадити у кабіну, машина почала під'їжджати ближче. Поки чоловік опирався військкомам, він відпустив руку сина, а той тим часом вийшов на дорогу, де його і збила машина, ідеться у матеріалі журналістів. Чоловік розповів, що дитина була вся скривавлена, а машина ТЦК тим часом втекла з місця ДТП. Він, своєю чергою, кинувся у погоню: авто наздогнали аж у Любашівському районі. Бойченко також повідомив, що водія автомобіля звати Денис і що матір Дениса начебто намагалась підкупити родину, щоб не було скарг у поліцію. Крім того, медіа навело думку Артема Бойченка (брат), який вважає, що водій був п'яним: поліція про такий факт не інформувала.

Матір дитини, Карина Мазурик, повідомила, що сина спершу поклали в реанімацію, а потім перевели у звичайну палату. Жінка розповіла, що дитина вся у синцях і що "ъй важко їсти та ходити в туалет". У матеріалі також є фото травмованої дитини: бачимо голову в зеленці та замотану бинтом руку. Тим часом директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан пояснила, що дитину привезли в лікарню о 19:04 й у неї зафіксували "множинні поверхневі травми голови".

Інцидент з ТЦК — постражлий внаслідок ДТП під Одесою 3 вересня Фото: Суспільне

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Інцидент з ТЦК — деталі ДТП під Одесою

Зазначимо, Фокус писав про інцидент з ТЦК в Одеській області та про наїзд машини з військкомами на дитину. Одеська поліція відреагувала на подію та повідомила, що підозрюваного затримали та що ідеться про справу за статтями 286 (порушення ПДР при наявності травмованих людей) та 135 (залишення у небезпеці). Правоохоронці не навели нових даних про справу: є лаконічна інформація про наїзд та про розслідування. На інцидент відреагували в Одеському обласному ТЦК, запевнивши, що допомагатимуть розслідуванню.

Нагадуємо, 28 серпня медіа розповіли про напад на ТЦК у Тернополі, коли натовп накинувся на військкомів та потрощив машину. Тим часом уповноважений ВР з захисту прав людини Дмитро Лубінець повідомив про кримінальну схему військкомів, які "продавали" вихід з ТЦК за 70 тис. дол.