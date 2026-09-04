В Украину идут похолодание и штормовые порывы: чего ожидать в первые выходные сентября, — Диденко

В выходные, 5–6 сентября, в Украине ожидаются сильный ветер со штормовыми порывами и заметное похолодание. В воскресенье дожди охватят практически всю территорию страны.

Об этом сообщила метеоролог и синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По её словам, 5 и 6 сентября порывы ветра будут достигать 15–22 м/с, поэтому следует быть внимательными и осторожными.

В субботу, 5 сентября, на юге, востоке и в отдельных центральных областях температура составит +26…+32 °C. На севере ожидается +20…+24 °C, а на западе будет прохладнее — +18…+20 °C, за исключением Закарпатья.

В субботу дожди наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях. На юге, востоке, в Кировоградской и Днепропетровской областях существенных осадков не прогнозируется.

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В воскресенье, 6 сентября, температура снизится по всей Украине. Днем ожидается +16…+22 °C, а на юге — +24…+26 °C. Дождливая погода охватит почти всю страну.

В Киеве 5 сентября ночью и утром будет идти дождь, а днём в основном будет сухо. Температура составит +23…+24 °C, но прогнозируется сильный ветер.

6 сентября в столице похолодает до +17…+19 °C. Ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с.

"Одевайтесь потеплее!" — призвала Наталья Диденко.

По словам синоптика, на следующей неделе после похолодания снова установится теплая и солнечная осенняя погода.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал новую волну жары в Украине, которая должна была начаться 21 августа. В большинстве областей температура воздуха могла подняться до +32…+37 °С, тогда как в западных и северо-западных регионах ожидались локальные кратковременные дожди и грозы.

Также Фокус сообщал, что сентябрь в Украине может оказаться значительно теплее климатической нормы и больше напоминать продолжение лета. По предварительным прогнозам, теплая, преимущественно сухая погода может сохраняться на протяжении большей части месяца, а комфортная температура может продержаться даже в начале октября.