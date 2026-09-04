В Україну йдуть похолодання і штормові пориви: чого очікувати у перші вихідні вересня, — Діденко

На вихідних, 5–6 вересня, в Україні очікуються сильний вітер зі штормовими поривами та помітне похолодання. У неділю дощі охоплять практично всю територію країни.

Про це повідомила метеорологиня та синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, пориви вітру 5 і 6 вересня сягатимуть 15–22 м/с, тому слід бути уважними та обережними.

У суботу, 5 вересня, на півдні, сході та в окремих центральних областях температура становитиме +26…+32 °C. На півночі очікується +20…+24 °C, а на заході буде прохолодніше — +18…+20 °C, за винятком Закарпаття.

Дощі в суботу найбільш імовірні у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Полтавщині та Черкащині. На півдні, сході, Кіровоградщині та Дніпропетровщині істотних опадів не прогнозують.

У неділю, 6 вересня, температура знизиться по всій Україні. Вдень очікується +16…+22 °C, а на півдні — +24…+26 °C. Дощова погода охопить майже всю країну.

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У Києві 5 вересня вночі та вранці йтиме дощ, а вдень переважно буде сухо. Температура становитиме +23…+24 °C, але прогнозують сильний вітер.

6 вересня у столиці похолодає до +17…+19 °C. Очікуються дощ і сильний вітер із поривами до 15–20 м/с.

“Одягайтеся тепліше!” — закликала Наталка Діденко.

За словами синоптикині, наступний тиждень після похолодання знову принесе тепло та сонячну осінню погоду.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич прогнозував нову хвилю спеки в Україні, яка мала розпочатися 21 серпня. У більшості областей температура повітря могла піднятися до +32…+37 °С, тоді як у західних і північно-західних регіонах очікувалися локальні короткочасні дощі та грози.

Також Фокус повідомляв, що вересень в Україні може бути значно теплішим за кліматичну норму та більше нагадувати продовження літа. За попередніми прогнозами, тепла переважно суха погода здатна зберігатися протягом більшої частини місяця, а комфортна температура може протриматися навіть на початку жовтня.