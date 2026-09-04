Популярная кондитерская в Киеве закрылась из-за вспышки сальмонеллеза: что известно

Приостановила работу кондитерская Namelaka, открывшаяся 6 марта на улице Великой Васильковской. Первое заведение на Подоле продолжает работать.

Посетители засыпали кондитерскую Namelaka вопросами о том, почему их новое заведение, расположенное на улице Большая Васильковская в Киеве, закрыто. Там опубликовали подробный пост о том, что заведение временно приостановило работу после того, как у части команды обнаружили сальмонеллез. Об этом "Намелака" сообщила на своей странице в Instagram.

Закрылось второе заведение, которое "Намелака" открыла на Большой Васильковской

В заведении сообщили, что 29 августа в команде заболел один человек, у которого наблюдались симптомы пищевого отравления, и он ушел на больничный. Однако 1 сентября ещё четверо членов команды сообщили, что не выйдут на работу из-за плохого самочувствия.

Відео дня

"В тот же день мы обратились в Печерскую санитарно-эпидемиологическую службу, сообщили о ситуации и получили инструкции по дальнейшим действиям. 2 сентября лаборатория провела все дополнительные исследования персонала, поверхностей и образцов продукции. Клиническая картина напоминала вирусное заболевание, ведь у 4 человек среди симптомов был также кашель", — рассказали в кондитерской и подчеркнули, что жалоб от гостей не поступало.

Однако к вечеру 2 сентября число членов команды с похожими симптомами возросло до 27. Заведение ещё до получения результатов анализов приостановило работу кондитерской на Большой Васильковской, все помещения были продезинфицированы специализированной службой: производство, все технологические зоны и зал, провели полную уборку с помощью профессиональной компании, утилизировали всю продукцию, полностью ограничили доступ в помещение, отправили всю команду на карантин и ограничили контакты с командой "Намелаки" на Подоле.

3 сентября были получены результаты анализов первых 10 человек из команды — у двоих из них обнаружена сальмонелла.

"Пока что мы не понимаем, как именно возбудитель попал к нам. На данный момент мы получили только результаты анализа воды — всё в порядке. Остальные результаты ещё ожидаем. Вместе с лабораторией ищем ответ и будем держать вас в курсе", — отметили в учреждении.

Открытие "Намелаки" в марте Фото: Соцсети

В настоящее время имеется информация о том, что у троих посетителей наблюдаются симптомы кишечной инфекции.

"С одной девушкой поддерживаем связь, оплачиваем счета за лечение и ожидаем результатов анализов. Также ждем откликов от двух гостей, у которых наблюдаются похожие симптомы", — в учреждении попросили связаться с ними в случае возникновения проблем со здоровьем.

Кроме того, в "Намелаке" отметили, что безопасность пищевых продуктов и здоровье гостей и персонала всегда были для них на первом месте.

В ресторане отметили, что строго соблюдали правила пищевой безопасности Фото: соцсети

Что касается "Намелаки" на Подоле — на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания в команде, и это заведение продолжает работу.

"Нам очень жаль и больно сталкиваться с такой ситуацией, но мы сделаем всё возможное, чтобы выявить и устранить причину, а также помочь всем, кто пострадал", — заключили в ресторане.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал , что такое "намелака" и как её готовить.

А в США тем временем распродают наследство полковника Сандерса, основателя KFC.